Cracovia gotowa sprzedać gwiazdora! Chce go Fiorentina

Oskar Wójcik tego lata może odejść z Cracovii. Piłkarze interesuje się bowiem Fiorentina, a Pasy są gotowe sprzedać gwiazdora. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Rzepecki z serwisu "Meczyki.pl".

Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

To może być głośne odejście z Cracovii

Cracovia w minionym sezonie zaprezentowała się poniżej oczekiwań kibiców. Właściwie trzeba przyznać, że to, co wydarzyło się z zespołem Pasów na przestrzeni całych rozgrywek jest trudne do opisania. Początkowo wydawało się przecież, że powalczą oni nawet o grę w europejskich pucharach, ale od drugiej części kampanii wszystko zaczęło się psuć. Dlatego też ostatnie mecze upłynęły pod znakiem walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. To udało się zapewnić, ale nowy sezon nie będzie dla nich łatwiejszy.

Szczególnie, że z klubem pożegnać może się jeden z najważniejszych graczy. Według informacji przekazanych przez Piotra Rzepeckiego z portalu „Meczyki.pl”, z Cracovii odejdzie najprawdopodobniej Oskar Wójcik. Środowy obrońca znajduje się bowiem na radarze Fiorentiny, a obecne władze zespołu spod Wawela są skłonne sprzedać gwiazdora.

Oskar Wójcik w tym sezonie rozegrał dla Cracovii w sumie 33 mecze, będąc przy tym nie tylko liderem linii defensywnej, ale i jednym z najlepszych graczy całego zespołu. Łącznie dla Pasów 22-letni stoper wystąpił 34-krotnie. Sezon 2025/26 był dla niego pierwszym pełnym na poziomie PKO Ekstraklasy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3 miliony euro.

