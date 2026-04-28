Juventus znów nie potrafi dogadać się z gwiazdorem

12:08, 28. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski

Dusan Vlahović wciąż nie przedłużył kontraktu z Juventusem mimo rozmów trwających od tygodni. Według Tuttosport sytuacja jest skomplikowana i wciąż daleka od ostatecznego porozumienia.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Vlahović bez porozumienia z Juventusem

Dusan Vlahović pozostaje ważnym elementem planów trenera Luciano Spallettiego. Szkoleniowiec widzi w nim idealnego napastnika do swojego projektu i chce go zatrzymać w klubie. To sygnał, że planuje budować kadrę także wokół serbskiego snajpera.

Rozmowy kontraktowe ponownie jednak utknęły w martwym punkcie. Agent zawodnika Darko Ristic kilkukrotnie pojawiał się w Turynie, a sam piłkarz po rozmowie z trenerem był otwarty na pozostanie. Sytuację skomplikowała jednak kolejna kontuzja, która ponownie wykluczyła go z gry.

Strony są zgodne w kwestii długości nowej umowy. Kontrakt miałby obowiązywać maksymalnie dwa lata z opcją przedłużenia. Taki układ odpowiada zarówno klubowi, jak i zawodnikowi, który chce zachować elastyczność na przyszłość.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Największe różnice dotyczą finansów. Juventus proponuje wynagrodzenie na poziomie około sześciu milionów euro rocznie oraz ograniczone bonusy i prowizje. Obóz piłkarza oczekuje lepszych warunków, co blokuje finalizację rozmów.

W klubie nie ma presji na szybkie zamknięcie negocjacji. Decyzje mają zapaść dopiero po zakończeniu sezonu i rozstrzygnięciach sportowych. Działacze chcą także upewnić się co do stanu zdrowia napastnika przed podjęciem ostatecznych kroków.

Sytuację obserwują inne kluby, choć na razie bez konkretnych ofert. W tle pojawiają się Milan oraz Bayern Monachium. Każda z tych opcji wiąże się jednak z inną rolą sportową, co dodatkowo komplikuje wybór Vlahovicia.

Zobacz również: Alvarez podjął decyzję ws. transferu do Barcelony. Atletico wstrząśnięte