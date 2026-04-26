Piast Gliwice – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2026)

Piast Gliwice zmierzy się na własnym obiekcie z Arką Gdynia w ostatnim meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w poniedziałek (27 kwietnia) o godz. 19:00.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Piast – Arka: typy bukmacherskie

Piast Gliwice podejmie Arkę Gdynia na zakończenie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Niebiescy zajmują obecnie 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów i utknęli w strefie spadkowej. Od początku kwietnia zespół prowadzi Dariusz Banasik, który w trzech dotychczasowych meczach zdołał odnieść jedno zwycięstwo. Widać pierwsze próby uporządkowania gry, ale czasu na spokojną przebudowę po prostu nie ma.

Niewiele lepsza jest sytuacja Piasta. Gliwiczanie mają na koncie zaledwie dwa punkty więcej od Arki, a na ligowe zwycięstwo czekają już ponad miesiąc. Co więcej, w rundzie wiosennej potrafili przegrywać u siebie z Pogonią Szczecin, ale również z Zagłębiem Lubin czy Motorem Lublin. Zapowiada się mecz pełen napięcia, nerwów i kalkulacji. W takich okolicznościach często więcej jest walki niż jakości piłkarskiej. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piast – Arka: ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce piłkarze Piasta zremisowali z Lechią Gdańsk (1:1). Punkt ma jednak swoją wagę, bo gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Emmanuela Twumasiego. W końcówce charakter zespołu pokazał Patryk Dziczek, który w 85. minucie uratował remis. Wcześniej drużyna Daniela Myśliwca przegrała z Pogonią Szczecin (0:2) i Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (2:3). Na plus można zapisać zwycięstwa sprzed kilku tygodni nad Radomiakiem Radom (3:1) oraz Jagiellonią Białystok (2:1).

Arka z kolei przystąpi do meczu po bolesnej porażce z Jagiellonią (0:3), która mocno ostudziła nastroje w Gdyni. Wcześniej zremisowała z Cracovią (2:2), wygrała z Zagłębiem Lubin (3:1), uległa Koronie Kielce (0:3) oraz bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź.

Piast – Arka: historia

W 13. kolejce Arka ograła Piasta (2:1). Gole dla Żółto-Niebieskich strzelili Dawid Kocyła i Kamil Jakubczyk. Kontaktową bramkę przed przerwą dla Gliwiczan zdobył Erik Jirka, ale goście nie zdołali już odwrócić losów spotkania. W pięciu ostatnich pojedynkach zawodnicy Arki ani razu nie zwyciężyli.

Piast – Arka: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów panuje przekonanie, że faworytem jest Piast. Kurs na zwycięstwo Gliwiczan oscyluje w granicach 1.80-1.85. Tymczasem zwycięstwo Arki Gdynia można obstawić z kursem około 4.55, a remis w okolicach 3.65.

Piast Gliwice Remis Arka Gdynia 1.85 3.40 4.20 1.82 3.65 4.55 1.85 3.65 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2026 22:24

Piast – Arka: przewidywane składy

Piast Gliwice: Szymański – Borowski, Juande, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Tomasiewicz, Dziczek, Vallejo, Felix – Barkowskij

Arka Gdynia: Grobelny – Zator, Hermoso, Marcjanik, Gojny – Jakubczyk, Nguiamba – Kubiak, Kerk, Kocyła – Gutkovskis

Piast – Arka: sonda

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Arka Gdynia Piast Gliwice

Remis

Arka Gdynia 0 Votes

Piast – Arka: transmisja meczu

Mecz Piast Gliwice – Arka Gdynia w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek, 27 kwietnia, o godzinie 19:00. Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.