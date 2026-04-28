Barcelona wymyśliła zaskakujący plan ws. Rashforda

FC Barcelona ponownie analizuje przyszłość Marcusa Rashforda po zmianie wcześniejszych założeń. Według Sky Germany klub rozpoczął rozmowy, które mogą zaskoczyć w kontekście letnich decyzji.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford może jednak pozostać w Barcelonie

Marcus Rashford początkowo był blisko definitywnego transferu do Barcelony. Opcja wykupu z Manchesteru United wynosiła 30 milionów euro i wydawała się realna jeszcze niedawno. W ostatnich tygodniach pojawiły się jednak poważne wątpliwości związane z finansami oraz jego rolą w zespole.

Anglik stracił na znaczeniu w drugiej części sezonu. Jego brak regularnej gry w wyjściowym składzie, nawet przy problemach kadrowych, został odebrany jako wyraźny sygnał. Sytuacja ta wpłynęła na zmianę podejścia władz klubu do planowanej operacji.

Mimo to Barcelona nie zamierza całkowicie rezygnować z zawodnika. Klub prowadzi rozmowy z Manchesterem United w sprawie kolejnego wypożyczenia. Alternatywą pozostaje transfer definitywny, ale tylko przy niższej kwocie niż wcześniej ustalona.

Kluczowe znaczenie ma stanowisko Hansiego Flicka. Trener wyraził zgodę na pozostanie Rashforda w drużynie na kolejny sezon. To istotna zmiana, ponieważ wcześniej sugerowano możliwe rozstanie z zawodnikiem.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Barcelona szuka kompromisu finansowego. Priorytetem jest zatrzymanie piłkarza przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Negocjacje trwają i mogą przesądzić o dalszej obecności Anglika w klubie.

