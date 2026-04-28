Bremer chce wygrywać trofea. Może zakotwiczyć w Premier League

09:19, 28. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Calciomercato

Gleison Bremer rozważa opuszczenie Juventusu, ponieważ chce regularnie wygrywać trofea. Chrapkę na pozyskanie brazylijskiego stopera mają giganci z Premier League, którzy od dawna obserwują jego sytuację - informuje włoska strona Calciomercato.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Gleison Bremer nie wyklucza opuszczenia Juventusu

Gleison Bremer odgrywa kluczową rolę w Juventusie. Ostatnie lata w wykonaniu drużyny Bianconerich nie należą jednak do udanych, dlatego brazylijski stoper coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością. 29-letni środkowy obrońca chce regularnie walczyć o najważniejsze trofea, czego turyński klub obecnie nie jest w stanie mu zagwarantować. W związku z tym ceniony defensor rozważa opuszczenie zespołu Starej Damy już podczas najbliższego letniego okienka transferowego – poinformowała strona „Calciomercato”.

Sześciokrotny reprezentant Brazylii od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie gigantów Premier League. To właśnie na Wyspach Brytyjskich najprawdopodobniej wylądowałby, gdyby podjął decyzję o zmianie otoczenia. W ostatnich miesiącach Bremer był łączony z takimi angielskimi potentatami jak Chelsea, Liverpool czy Arsenal. Niewykluczone, że jeden z tych klubów zdecyduje się złożyć ofertę za gwiazdora Juventusu i spróbuje sprowadzić go nadchodzącego lata.

Zawodnik z Kraju Kawy z powodzeniem występuje w barwach ekipy Bianconerich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Stadium za blisko 47 milionów euro z Torino FC. Od tamtej pory rozegrał łącznie 119 meczów, zdobył 12 bramek oraz zaliczył 5 asyst. W kampanii 2023/2024 mierzący 188 centymetrów obrońca wzbogacił swoją gablotę o Puchar Włoch. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku i znajduje się w nim klauzula odstępnego wynosząca około 60 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości