Bremer chce wygrywać trofea. Może zakotwiczyć w Premier League

Gleison Bremer rozważa opuszczenie Juventusu, ponieważ chce regularnie wygrywać trofea. Chrapkę na pozyskanie brazylijskiego stopera mają giganci z Premier League, którzy od dawna obserwują jego sytuację - informuje włoska strona Calciomercato.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Gleison Bremer odgrywa kluczową rolę w Juventusie. Ostatnie lata w wykonaniu drużyny Bianconerich nie należą jednak do udanych, dlatego brazylijski stoper coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością. 29-letni środkowy obrońca chce regularnie walczyć o najważniejsze trofea, czego turyński klub obecnie nie jest w stanie mu zagwarantować. W związku z tym ceniony defensor rozważa opuszczenie zespołu Starej Damy już podczas najbliższego letniego okienka transferowego – poinformowała strona „Calciomercato”.

Sześciokrotny reprezentant Brazylii od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie gigantów Premier League. To właśnie na Wyspach Brytyjskich najprawdopodobniej wylądowałby, gdyby podjął decyzję o zmianie otoczenia. W ostatnich miesiącach Bremer był łączony z takimi angielskimi potentatami jak Chelsea, Liverpool czy Arsenal. Niewykluczone, że jeden z tych klubów zdecyduje się złożyć ofertę za gwiazdora Juventusu i spróbuje sprowadzić go nadchodzącego lata.

Zawodnik z Kraju Kawy z powodzeniem występuje w barwach ekipy Bianconerich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Stadium za blisko 47 milionów euro z Torino FC. Od tamtej pory rozegrał łącznie 119 meczów, zdobył 12 bramek oraz zaliczył 5 asyst. W kampanii 2023/2024 mierzący 188 centymetrów obrońca wzbogacił swoją gablotę o Puchar Włoch. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku i znajduje się w nim klauzula odstępnego wynosząca około 60 milionów euro.