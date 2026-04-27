Paris Saint-Germain – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2026)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium: typy i kursy na pierwszy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już we wtorek (28 kwietnia) o godzinie 21:00.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

PSG – Bayern, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór oczy całego piłkarskiego świata będą zwrócone na Paryż. Tego dnia odbędzie się pierwsze półfinałowe spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Bayernem Monachium. Zarówno jedni jak i drudzy są rozpędzeni. Paryżanie idą jak burza i chcą obronić tytuł najlepszej drużynie w Europie. Podopieczni Vincenta Kompany’ego są natomiast świeżo upieczonym mistrzem Niemiec i przystąpią do tego starcia po fantastycznym dwumeczu z Realem Madryt. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, ze wtorkowe spotkanie zakończy się triumfem popularnych Bawarczyków. Mój typ: wygrana Bayernu

PSG – Bayern, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain prezentuje wysoką formę. Zespół Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniac odniósł cztery zwycięstwa (2:0 z Liverpoolem w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów, 2:0 z Liverpoolem w rewanżu, 3:0 z Nantes oraz 3:0 z Angers), a także poniósł jedną porażkę (1:2 z Olympique Lyonem).

Bayern Monachium natomiast idzie jak burza. Pięć ostatnich spotkań świeżo upieczonych mistrzów Niemiec zakończyło się kompletem zwycięstw (5:0 z St. Pauli, 4:3 z Realem Madryt w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów, 4:2 ze Stuttgartem, 2:0 z Bayerem Leverkusen w Pucharze Niemiec oraz 4:3 z Mainz).

PSG – Bayern, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium należy do jednej z najciekawszych w nowoczesnej historii Ligi Mistrzów. Oba zespoły wielokrotnie trafiały na siebie w fazach pucharowych, a ich pojedynki niemal zawsze stały na bardzo wysokim poziomie i dostarczały wielu emocji. Najbardziej pamiętnym momentem tej rywalizacji był finał Ligi Mistrzów w 2020 roku, kiedy to Bayern pokonał PSG 1:0 po bramce Kingsleya Comana i sięgnął po trofeum. To spotkanie na stałe zapisało się w historii obu klubów i nadało ich konfrontacjom jeszcze większego prestiżu. W kolejnych latach drużyny te ponownie mierzyły się ze sobą w Europie, a ich starcia często były bardzo wyrównane i trudne do przewidzenia. Dzięki temu rywalizacja PSG z Bayernem uchodzi dziś za jedną z najbardziej ekscytujących na europejskiej scenie.

PSG – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa Bayernu Monachium natomiast sięga nawet 2.70.

PSG – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną Bayernu

remisem

wygraną Bayernu

PSG – Bayern, przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Neves, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Diaz – Kane

PSG – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

