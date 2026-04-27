Juventus zaczął rozglądać się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, Stara Dama może sięgnąć po gwiazdę Bundesligi. Na ich celowniku znalazł się Angelo Stiller z VfB Stuttgart - informuje "Tuttosport".

Angelo Stiller łączony z Juventusem

Juventus jest na dobrej drodze, aby zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół Luciano Spallettiego jednak potrzebuje wielu wzmocnień, aby zawojować w Europie. Jednym z ich celów jest pozyskanie nowego pomocnika i w tej sprawie informacje przekazuje dziennik „Tuttosport”. Otóż Stara Dama może przeprowadzić głośny transfer z Bundesligi. Na ich celowniku znalazł się Angelo Stiller, który na co dzień reprezentuje barwy VfB Stuttgart.

Niemiecki pomocnik jest bacznie obserwowany przez Juventus. Reprezentant naszych zachodnich sąsiadów od miesięcy imponuje formą, więc Stara Dama z pewnością wyrobiła sobie o nim dobre zdanie. Bianconeri jednak będą musieli stoczyć trudną rywalizację o ten transfer. 25-latek jest łakomym kąskiem na rynku.

Wiemy też, że Juventus celuje w pozyskanie Bernardo Silvy. Pozyskanie Portugalczyka nie przekreśliłoby transferu Angelo Stillera. Obaj zawodnicy prezentują całkiem inny profil zawodnika, a Juventus niewątpliwie potrzebuje odświeżenia w środku pola. Plany Starej Damy są ambitne i czas pokaże, czy uda im się pozyskać choć jednego z tych graczy.

Angelo Stiller w trwającej kampanii rozegrał 48 spotkań w koszulce VfB Stuttgart. Niemiec zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż 10 asyst.