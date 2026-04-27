AC Milan szuka napastnika. Włoski gigant dostał ofertę

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Goncalo Ramos zaoferowany Milanowi

AC Milan zremisował bezbramkowo z Juventusem Turyn na San Siro w ramach 34. kolejki Serie A i spadł na trzecie miejsce w tabeli. Drużyna Massimiliano Allegriego musi także spoglądać za siebie, ponieważ Stara Dama traci zaledwie trzy punkty. Dodatkowo poważnej kontuzji nabawił się Luka Modrić.

W zimowym oknie transferowym Milan zdecydował się na wypożyczenie Niclasa Fullkrug z West Hamu, jednak ruch ten nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Niemiecki napastnik zdobył zaledwie jedną bramkę w 17 występach. Rossoneri nie ukrywają, że letnim priorytetem będzie sprowadzenie klasowego środkowego napastnika.

W mediach pojawiają się różne nazwiska potencjalnych wzmocnień. Jednym z nich jest Robert Lewandowski. Włosi analizują także bardziej realistyczne opcje. Według najnowszych doniesień, Jorge Mendes zaproponował klubowi transfer Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain. Agent piłkarski ma bardzo dobre relacje z władzami Milanu.

24-letni Portugalczyk trafił na stałe do PSG w styczniu 2024 roku z Benfiki Lizbona za 65 milionów euro. W obecnym sezonie zdobył 12 bramek w 41 występach. PSG oczekuje za swojego napastnika około 35 milionów euro, co dla Milanu może okazać się poważną barierą finansową. Władze klubu z San Siro muszą zachować równowagę finansową i ostrożnie podejść do większych transferów. Kontrakt Ramosa w Parku Książąt obowiązuje do czerwca 2028 roku.