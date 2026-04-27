AC Milan i Borussia Dortmund mogą stoczyć w letnim okienku walkę o transfer niemieckiego diamentu. Na radarze tych zespołów znalazł się Mert Komur z Augsburga - przekazuje "Fussball Daten".

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, więc takie zespoły jak AC Milan czy Borussia Dortmund jeszcze przed otwarciem pracują na rynku. Jak się okazuje, te zespoły mają dokładnie ten sam cel transferowy. Serwis „Fussball Daten” przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Mert Komur, który na co dzień reprezentuje barwy Augsburga.

Pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Niemiec będzie wiązało się z olbrzymim wydatkiem. Wspomniane źródło zdradza, że pomocnik jest wyceniany na około 25 milionów euro. Utalentowany błysnął już umiejętnościami na boiskach Bundesligi i nieprzypadkowo znalazł się na celowniku AC Milanu oraz Borussii Dortmund.

Mert Komur ma tureckie korzenie, ale urodził się w Niemczech i reprezentuje ten kraj na arenie międzynarodowej. 20-latek pierwsze piłkarskie kroki stawiał w TSV Monachium, ale kilka lat temu wylądował w akademii Augsburga. Ten ruch okazał się świetnym wyborem, ponieważ klub z WWK Arena pomógł mu zaistnieć w seniorskim futbolu.

W obecnym sezonie Mert Komur rozegrał 28 spotkań w koszulce Augsburga. Młodzieżowy reprezentant Niemiec zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.