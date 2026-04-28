Superkomputer wytypował zwycięzcę meczu PSG – Bayern. Duży faworyt

Superkomputer BETSiE wskazał, która drużyna ma większe szanse na wygraną w pierwszym meczu pomiędzy PSG a Bayernem Monachium. Prognoza wyłoniła wyraźnego faworyta.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy

PSG i Bayern Monachium zmierzą się w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się na Parc des Princes, więc Paryżanie będą mieli po swojej stronie atut własnego stadionu. Według prognozy BETSiE to właśnie gospodarze mają największe szanse na zwycięstwo.

Superkomputer wyliczył prawdopodobieństwo wygranej PSG na 49,9 procent. Remis otrzymał 21,2 procent, a zwycięstwo Bayernu 28,9 procent. Różnica jest więc wyraźna, choć nie na tyle duża, by mówić o jednostronnym układzie sił.

Bayern ma swoje argumenty. Zespół Vincenta Kompany’ego wygrał sześć ostatnich meczów, a w tej edycji Ligi Mistrzów potrafił już pokonać PSG w Paryżu. Do tego dochodzi świetna forma Harry’ego Kane’a, który regularnie trafia w Europie.

Prognoza wskazuje na PSG, ale historia ostatnich starć przemawia za Bayernem. Niemcy wygrali pięć kolejnych meczów z paryżanami w Lidze Mistrzów, w tym 2:1 na etapie ligowym obecnego sezonu.

Teraz sytuacja jest jednak inna. PSG przeszło przez fazę pucharową, wyeliminowało Liverpool i znów gra o finał. Bayern z kolei wyrzucił z rozgrywek Real Madryt, więc do Paryża przyjedzie z dużą pewnością siebie.