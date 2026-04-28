Lewandowski przedstawił żądania Juventusowi. W Turynie zapadła decyzja

Pini Zahavi spotkał się z Juventusem i przedstawił oczekiwania Roberta Lewandowskiego dotyczące kontraktu. Według La Stampa rozmowy mogą przyspieszyć decyzję napastnika w sprawie przyszłości.

Robert Lewandowski

Lewandowski coraz bliżej transferu do Juventusu

Robert Lewandowski rozpoczął analizę dostępnych ofert i jasno określił swoje wymagania sportowe oraz finansowe. Jego agent rozmawiał z przedstawicielami Juventusu, aby omówić szczegóły potencjalnego transferu. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, choć oczekiwania finansowe pozostają wysokie.

Polak oczekuje dwuletniego kontraktu oraz wynagrodzenia na poziomie ośmiu milionów euro netto za sezon. Do tego dochodzą bonusy uzależnione od wyników. Wcześniej mówiło się, że Stara Dama jest gotowa zaoferować mu około sześciu milionów euro wynagrodzenia, ale według włoskich mediów Juventus rozważa większą inwestycję, ponieważ zawodnik mógłby trafić do klubu bez kwoty odstępnego.

Barcelona proponuje zupełnie inny scenariusz. Klub oferuje przedłużenie umowy o rok, ale na niższych warunkach finansowych. Pensja miałaby wynosić około sześciu milionów euro netto, a rola Lewandowskiego w zespole byłaby mniej znacząca.

Sytuacja sportowa również odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. W Turynie napastnik mógłby liczyć na miejsce w podstawowym składzie, podczas gdy w Barcelonie planowane są zmiany w ataku. To sprawia, że oferta Juventusu staje się coraz bardziej konkretna.

Na stole pozostają także inne opcje, choć mniej zaawansowane. Lewandowski nie jest zainteresowany grą w MLS. Nie rozważa też ofert z Arabii Saudyjskiej. Ostateczna decyzja ma zapaść po rozmowach z Barceloną, które mogą odbyć się w najbliższym czasie. Choć życie w Barcelonie odpowiada piłkarzowi i jego rodzinie, względy sportowe i finansowe mogą przeważyć.

