Milan naciska na pozyskanie reprezentanta Niemiec. To byłby głośny ruch

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Leon Goretzka coraz bliżej Milanu

Leon Goretzka będzie wolnym agentem po zakończeniu obecnego sezonu. 31-letni pomocnik zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Bayernem Monachium. Aktualna umowa między stronami obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że doświadczony zawodnik już podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł dołączyć do nowego klubu bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, że ceniony piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

69-krotny reprezentant Niemiec jest łakomym kąskiem dla europejskich gigantów. Duże szanse na sprowadzenie Goretzki ma AC Milan. Jak informuje włoski dziennik „Tuttosport”, klub z San Siro mocno naciska na pozyskanie rutynowanego pomocnika i zamierza zrobić wszystko, aby dopiąć transfer. Wiele wskazuje na to, że gwiazdor może kontynuować swoją karierę właśnie w drużynie Rossonerich, która szuka wzmocnień przed nowym sezonem.

Urodzony w Bochum piłkarz z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za darmo z Schalke 04. Od tego czasu rozegrał dla bawarskiego giganta 307 spotkań, zdobył 49 bramek i zanotował 52 asysty. W swoim dorobku ma między innymi siedem tytułów mistrza Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 15 milionów euro.