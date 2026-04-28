FC Barcelona na zakupach w Dortmundzie. Celem gwiazdor Borussii

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Ryerson przymierzany do Barcelony

FC Barcelona podczas najbliższego letniego okienka transferowego może sprowadzić nowego prawego obrońcę. W tym momencie Hansi Flick dysponuje Julesem Kounde oraz Joao Cancelo, lecz nie wiadomo, czy reprezentant Portugalii zostanie wykupiony po zakończeniu okresu wypożyczenia. Jeśli tak się nie stanie, na Camp Nou najpewniej trafi nowy boczny defensor, który zwiększy rywalizację w linii obrony drużyny Blaugrany.

Władze katalońskiego klubu już analizują dostępne opcje. Jak poinformował we wtorkowe popołudnie hiszpański serwis „Fichajes.net”, kandydatem do przenosin do Barcelony jest Julian Ryerson. 28-letni Norweg imponuje wysoką formą w barwach Borussii Dortmund, co zwróciło uwagę mistrza La Ligi. Dużym fanem talentu mierzącego 183 centymetry zawodnika ma być Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec uważa, że Ryerson wniósłby sporo jakości do jego zespołu, dlatego miał polecić klubowym włodarzom jego sprowadzenie.

41-krotny reprezentant Norwegii, którego obserwują również Manchester United oraz Newcastle United, z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Die Borussen od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za około 5 milionów euro z Unionu Berlin. W obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań i zanotował aż 16 asyst. Rozchwytywany wahadłowy ma ważny kontrakt do 2028 roku. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 35-40 milionów euro, więc z takim wydatkiem muszą liczyć się działacze Barcelony.