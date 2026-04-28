Mbappe wybrał nowego trenera Realu. Z nim chciałby pracować

11:41, 28. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: ElNacional.cat

Real Madryt planuje zatrudnić nowego trenera. Kylian Mbappe liczy, że ekipę Królewskich przejmie Didier Deschamps - poinformował serwis ElNacional.cat.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Didier Deschamps może przejąć Real Madryt

Real Madryt niemal na pewno dokona zmiany na ławce trenerskiej. Alvaro Arbeloa ma pozostać szkoleniowcem ekipy Królewskich jedynie do końca aktualnego sezonu, a następnie na Santiago Bernabeu prawdopodobnie trafi menedżer z najwyższej półki. W tym momencie trudno jednoznacznie wskazać faworyta do objęcia tej posady. W gronie kandydatów wymienia się m.in. Jurgena Kloppa, Jose Mourinho oraz Mauricio Pochettino.

W medialnych spekulacjach dotyczących Realu Madryt pojawia się również nazwisko Didiera Deschampsa. Selekcjoner reprezentacji Francji będzie dostępny po mistrzostwach świata w 2026 roku, kiedy ustąpi ze stanowiska, co zostało już oficjalnie potwierdzone.

Jak informuje serwis „ElNacional.cat”, Kylian Mbappe, który współpracuje z 57-letnim trenerem w drużynie narodowej, miał polecić władzom hiszpańskiego giganta właśnie tę kandydaturę. Uważa on, że Deschamps pasowałby do projektu budowanego w Madrycie.

Doświadczony szkoleniowiec z powodzeniem prowadzi reprezentację Francji od lipca 2012 roku. Jako opiekun zespołu Trójkolorowych sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku, a także dotarł do finałów Euro 2016 oraz mundialu 2022. Wcześniej trenował Olympique Marsylia, AS Monaco oraz Juventus, dzięki czemu posiada bogate doświadczenie w piłce klubowej. Niewykluczone, że kolejnym etapem jego kariery okaże się właśnie Real Madryt.

