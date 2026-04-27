Inter Mediolan może przeprowadzić głośny transfer wewnątrz Serie A. Na celowniku Nerazzurrich znalazł się Gleison Bremer z Juventusu - przekazuje serwis "L'Interista".

Inter Mediolan rozgląda się za nowym obrońcą, ponieważ po sezonie środek defensywy będzie wymagał przebudowy. Liderzy Serie A bacznie przeczesują rynek, poszukując odpowiedniego gracza. Jak się okazuje, idealnego kandydata znaleziono u swojego odwiecznego rywala. Portal „L’Interista” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Gleison Bremer z Juventusu.

W przeszłości Inter Mediolan rywalizował ze Starą Damą o transfer Brazylijczyka. Defensor ostatecznie wybrał grę na Allianz Stadium. Nerazzurri zawsze byli pod wrażeniem boiskowych umiejętności reprezentanta Canarinhos i w letnim okienku transferowym spróbują dokonać głośnej transakcji. Na ten moment jednak nie ujawniono szczegółów potencjalnej oferty lidera Serie A.

Trudno spodziewać się, że Juventus tak łatwo odda swoją gwiazdę. Na stole Bianconerich musiałaby pojawić się wysoka oferta transferowa. Inter Mediolan będzie dysponował ogromnym budżetem, ale w przypadku odejścia Alessandro Bastoniego. W przypadku pozostania reprezentanta Italii, Nerazzurri raczej nie będą w stanie spełnić oczekiwań finansowych Starej Damy.

Gleison Bremer w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Brazylii zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się trzema asystami.