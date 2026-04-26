Manchester United – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2026)

Manchester United – Brentford: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League ostatni mecz odbędzie się na Old Trafford. Manchester United nieoczekiwanie przegrał ostatnio przed własną publicznością. Fani Czerwonych Diabłów liczą, że spotkanie z Brentfordem będzie dobrą okazją, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Zespół przyjezdnych nie zwykł jednak ostatnio schodzić z boiska pokonany, stąd w poniedziałek może dziać się wiele. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Manchester United – Brentford: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Premier League Manchester United pokonał 1:0 Chelsea. Czerwonym Diabłom potrzebny był taki sukces, ponieważ wcześniej zespół wyhamował z formą. Michael Carrick i spółka niespodziewanie przegrali przed własną publicznością 1:2 z Leeds United. Tak samo było z Newcastle United. W międzyczasie miał miejsce remis 2:2 z Bournemouth i wygrana 3:1 z Aston Villą.

Zwycięstw nie może doczekać się także Brentford, który z kompletu punktów cieszył się jeszcze w lutym, kiedy to pokonał 4:3 Burnley. Od tego czasu londyńczycy zaliczyli pięć kolejnych remisów na poziomie Premier League (trzy bezbramkowe i dwa w stosunku 2:2). Ponadto Brentford pożegnał się z Pucharem Anglii po porażce z West Hamem United.

Manchester United – Brentford: historia

W ubiegłym roku doszło do dwóch meczów z udziałem tych drużyn. Oba miały miejsce w Londynie, co nie wpłynęło korzystnie na postawę Manchesteru United. To Brentford dwukrotnie sięgało po pełną pulę punktów. Sezon temu Pszczoły ograły Czerwone Diabły 4:3. W bieżącej kampanii było z kolei 3:1.

Manchester United – Brentford: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester United, o czym świadczy współczynnik 1.85 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Brentford, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.70.

Manchester United – Brentford: kto wygra?

Manchester United – Brentford: przewidywane składy

Manchester United: Lammens – Shaw, Maguire, Heaven, Dalot – Casemiro, Mainoo – Cunha, Fernandes, Mbeumo – Sesko

Brentford: Kelleher – Lewis-Potter, Collins, Van den Berg, Kayode – Jensen, Jarmoluk – Schade, Damsgaard, Ouattara – Thiago

Manchester United – Brentford: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Brentford odbędzie się w poniedziałek (27 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

