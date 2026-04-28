Alvarez podjął decyzję ws. transferu do Barcelony. Atletico wstrząśnięte

Julian Alvarez znalazł się w centrum spekulacji transferowych przed kluczową fazą sezonu. Według "El Chiringuito" napastnik miał już przekazać Atletico Madryt swoje stanowisko w sprawie przyszłości.

Alvarez naciska na transfer do Barcelony

Julian Alvarez nie rozwiał wątpliwości podczas spotkania z mediami przed półfinałem Ligi Mistrzów. Napastnik podkreślił, że regularnie pojawiają się nowe doniesienia i nie zamierza komentować każdej informacji. Nie potwierdził plotek o Barcelonie, ale też im nie zaprzeczył.

Sytuacja jest o tyle istotna, że zawodnik ma kontrakt ważny do 2030 roku. Mimo to jego nazwisko znajduje się wysoko na liście życzeń Dumy Katalonii, która szuka wzmocnienia ofensywy. Argentyńczyk miałby być ważnym elementem projektu sportowego.

Według El Chiringuito piłkarz zrobił już kluczowy krok w kierunku transferu. – Julian wykonał bardzo ważny krok: poinformował Atletico, że chce odejść do Barcelony. Trwają już kontakty przez pośredników w sprawie kwot – przekazano w programie. Ta deklaracja może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji.

Dużo zależy od wyników Atletico w Lidze Mistrzów. Klub wciąż walczy o uratowanie sezonu i ewentualny awans do finału może opóźnić rozmowy. W przypadku odpadnięcia negocjacje mogą przyspieszyć.

Operacja pozostaje jednak skomplikowana ze względu na koszty oraz sytuację finansową Barcelony. Klub nadal musi spełnić odpowiednie warunki, aby działać swobodnie na rynku. Wszystko wskazuje na to, że sprawa transferu może przeciągnąć się na kolejne tygodnie.

