Inter Mediolan i SSC Napoli mają dokładnie ten sam cel transferowy. Na celowniku włoskich gigantów znalazł się ich rywal z Serie A. A chodzi o Arthura Attę z Udinese Calcio - przekazuje Ekrem Konur.

Inter Mediolan i SSC Napoli ostatnio wymieniali się na tronie Serie A. Raz po mistrzostwo sięgali Nerazzurri, raz zespół z południa Italii. Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z tymi zespołami przekazał Ekrem Konur. Otóż włoscy giganci mają na celowniku tego samego gracza. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Arthur Atta, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio.

SSC Napoli od wielu miesięcy obserwuje Francuza. Inter Mediolan natomiast jeszcze nie zdecydował, czy finalnie ruszy po gracza Zebrette w nadchodzącym letnim okienku. Liderzy Serie A chcą najpierw skupić się na innych zawodnikach. Nerazzurri nie zamierzają się w tej kwestii spieszyć, ale muszą mieć na uwadze, że może ich uprzedzić rywal z południa Włoch.

Arthur Atta od 2024 roku występuje w Udinese Calcio. Początki Francuza na boiskach Serie A nie były udane, ale wszystko zmieniło przyjście Kosty Runjaicia. 23-latek rozwinął się pod skrzydłami byłego szkoleniowca Legii Warszawa i nieprzypadkowo znalazł się na celowniku Interu Mediolan i SSC Napoli.

W obecnym sezonie Arthur Atta rozegrał 30 spotkań w koszulce Udinese Calcio. Francuski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.