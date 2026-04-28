Modrić już po operacji. Dramatyczny wyścig z czasem trwa

08:26, 28. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Luka Modrić doznał poważnej kontuzji twarzy i przeszedł operację w Mediolanie. Milan w oficjalnym komunikacie potwierdził szczegóły zabiegu oraz niepokojące rokowania przed mundialem.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić walczy, by zdążyć na mundial

Luka Modrić ucierpiał w wyniku przypadkowego zderzenia głowami z Manuelem Locatellim podczas meczu z Juventusem. Spotkanie zakończyło się remisem, ale konsekwencje dla pomocnika okazały się poważne. Dopiero kolejnego dnia dokładnie oceniono skalę urazu.

Badania wykazały liczne złamania w obrębie lewej kości policzkowej. Klub podjął decyzję o natychmiastowej operacji, która została przeprowadzona w klinice La Madonnina. Zabieg był skomplikowany i wymagał udziału specjalistycznego zespołu medycznego.

Operację przeprowadził zespół kierowany przez doktora Luca Autelitano. Obecni byli także lekarze Milanu Stefano Mazzoni oraz Andrea Bulgheroni. Klub poinformował, że wszystko przebiegło zgodnie z planem i zawodnik rozpoczyna proces rekonwalescencji.

Wstępne prognozy wskazują, że przerwa potrwa od sześciu do ośmiu tygodni. Oznacza to koniec sezonu dla doświadczonego pomocnika w barwach Rossonerich. Milan w oficjalnym komunikacie życzył zawodnikowi szybkiego powrotu do zdrowia w kontekście nadchodzącego mundialu.

Istnieje szansa, że Modric zdąży na turniej, jednak konieczne może być używanie specjalnej maski ochronnej. Pomimo 40 lat pomocnik rozegrał w tym sezonie 36 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty.

