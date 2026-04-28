Real Madryt traci cierpliwość do Mbappe. Nie tak miało być

Kylian Mbappe nie spełnia wszystkich oczekiwań w Realu Madryt mimo przebłysków formy. Według doniesień z programu COPE wewnątrz klubu pojawiły się wątpliwości co do jego roli lidera.

Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie jest liderem Realu Madryt

Kylian Mbappe miał w tym sezonie momenty bardzo dobrej gry, ale całościowa ocena jego występów nie jest jednoznacznie pozytywna. Francuz zmagał się także z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na jego dyspozycję. Prawdopodobnie, ostatni uraz wykluczył go z gry do końca sezonu.

Wewnętrzne opinie w klubie są bardziej krytyczne niż mogło się wydawać. – W klubie uważa się, że Mbappe nie jest liderem, którego się spodziewano, ani na boisku, ani w szatni – przekazał Juanma Castano. Ta ocena rzuca nowe światło na jego pierwszy okres w Realu.

Dziennikarz podkreślił również, że od zawodnika oczekiwano większego wpływu na drużynę. – Powinien był zrobić krok do przodu – dodał. W Realu liczono, że stanie się naturalnym liderem projektu.

Sytuację komplikuje także postawa innych piłkarzy ofensywnych. Vinicius prezentuje duże emocje podczas meczów, co według opinii wymaga dodatkowej reakcji ze strony zespołu. To sprawia, że rola lidera w drużynie pozostaje nie do końca jasno określona. W zespole Królewskich nie ma zawodnika o dużej charyzmie, który mógłby dzielić i rządzić w szatni. Kimś takim miał być właśnie Mbappe, ale Francuz rozczarowuje.

Statystyki Mbappe nie są jednak aż takie złe, jakby się mogło wydawać. Francuz w stu spotkaniach zdobył 85 goli i zaliczył 11 asyst. Największym problem jest jednak brak regularności i problemy zdrowotne.

