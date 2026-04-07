Juventus wygrał, ale Spalletti martwi się kontuzjami gwiazd

08:11, 7. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Juventus pokonał Genoę 2:0 po bramkach McKenniego i Bremera w ważnym meczu Serie A. Po spotkaniu Luciano Spalletti skupił się jednak na niepokojących sygnałach zdrowotnych w zespole.

Dusan Vlahovic
fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Perin i Vlahović z kontuzjami po meczu z Genoą

Luciano Spalletti odniósł się do sytuacji kadrowej po meczu z Genoą. Trener nie ukrywał obaw związanych z urazami dwóch ważnych zawodników. – Jest niepokój, bo obaj doznali kontuzji. Poczuli napięcie mięśniowe, musimy przeprowadzić badania, aby sprawdzić, ile czasu potrwa ich przerwa – powiedział szkoleniowiec.

Mattia Perin rozpoczął spotkanie w pierwszym składzie, ale po przerwie nie pojawił się już na boisku. Włoskie media poinformowały o problemie z łydką. W jego miejsce wszedł Michele Di Gregorio, który rozegrał znakomitą drugą połowę. Bramkarz obronił rzut karny i znacząco przyczynił się do utrzymania czystego konta.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem problemy zgłosił Dusan Vlahović. Napastnik odczuł dyskomfort podczas rozgrzewki i ostatecznie nie wystąpił w meczu. To kolejny problem dla Juventusu w kluczowej fazie sezonu.

Spalletti odniósł się także do postawy Francisco Conceicao, który jest porównywany do Salaha. – To trafne nawiązanie. Conceicao jest jeszcze młody i musi się wiele nauczyć. Powinien przekonać się, że może grać bardziej w środku pola. Na skrzydle jest nie do zatrzymania, ale musi poprawić jakość strzałów. Pod tym względem Salah jest na najwyższym poziomie, a Conceicao musi nad tym pracować – ocenił trener.

Juventus odniósł cenne zwycięstwo, jednak sytuacja zdrowotna kluczowych zawodników budzi niepokój. Najbliższe dni i wyniki badań pokażą, jak poważne są urazy i jak wpłyną na dalszą część sezonu.

