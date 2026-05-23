Vinicius złożył obietnicę Perezowi! Podjął decyzję ws. przyszłości w Realu

Vinicius Junior zawarł z Realem Madryt porozumienie w sprawie potencjalnego transferu. Jak podaje Miguel Serrano, Królewscy nie muszą martwić się o przyszłość gwiazdy.

Vinicius uspokoił Real Madryt. Wysłał jasny sygnał Perezowi

Kontrakt Viniciusa Juniora z Realem Madryt obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Negocjacje nad nową umową dla Brazylijczyka stoją w miejscu, co wywołuje lekkie zaniepokojenie wśród kibiców. Mimo to władze Królewskich mogą być spokojne.

Według dziennikarza Miguela Serrano skrzydłowy złożył obietnicę Florentino Perezowi. 25-latek zapewnił prezesa, że Santiago Bernabeu jest jego domem i chce tutaj grać przez wiele kolejnych lat. Jednak przede wszystkim gwiazdor wykluczył opcję odejścia z zespołu na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu aktualnego kontraktu.

Oznacza to, że jeśli ostatecznie nie dojdzie do podpisania nowej umowy, zgodzi się na sprzedaż. Dlatego Real nie musi obawiać się, że straci Viniciusa za darmo. Taka deklaracja ze strony reprezentanta Brazylii może poprawić relację między klubem a piłkarzem, które w ostatnim czasie bywały napięte.

Wraz z Kylianem Mbappe jest liderem zespołu i jednym z najważniejszych zawodników Los Blancos. W tym sezonie rozegrał 53 spotkania, w których strzelił 22 bramki i zanotował 14 asyst.

