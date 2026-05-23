Manchester United celuje w wielki transfer wewnątrz Premier League. Na ich radarze znajduje się Mateus Fernandes. Czerwone Diabły wierzą, że są na dobrej drodze, aby pozyskać gwiazdę West Hamu United - donosi profil Sully Talkz w serwisie X.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Mateus Fernandes wzmocni Manchester United?

Manchester United, mimo dobrego sezonu, ma braki kadrowe. Klub ma jasny cel na nadchodzące letnie okienko – wzmocnienie środka pola. Czerwone Diabły szykują wielkie transfery na tę pozycję, a jeden z tropów prowadzi do ich ligowego rywala. Profil Sully Talkz w serwisie X przekazał, że zespół z Old Trafford może pozyskać Mateusa Fernandesa, który na co dzień broni barw West Hamu United.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United jest przekonany, że może lada moment pozyskać Portugalczyka. Czerwone Diabły uważają, że mają pierwszeństwo do zakontraktowania gracza Młotów. Zwolennikiem tego transferu jest sam Michael Carrick. Szkoleniowiec z Old Trafford jest zauroczony boiskowymi umiejętnościami 21-latka.

Transfer Matusa Fernandesa wisi w powietrzu. Odejście portugalskiego pomocnika z West Hamu United będzie nieuniknione, jeśli zespół nie utrzyma się w Premier League. A są na to małe szanse, ponieważ w ostatniej kolejce muszą zwyciężyć i liczyć na porażkę Tottenhamu Hotspur. Ta seria gier może mieć ogromny wpływ na przyszłość portugalskiego zawodnika.

Mateus Fernandes w tym sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalczyk strzelił pięć goli oraz zaliczył cztery asysty.