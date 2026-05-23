Real Madryt ma mocarstwowe plany transferowe. Królewscy mogą sięgnąć po topowego środkowego obrońcę. Na ich radarze znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Alessandro Bastoni wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt w zbliżającym się letnim okienku planuje dokonać zmian kadrowych. Nieudany sezon sprawił, że Florentino Perez i spółka będą mieli sporo pracy. Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Królewskich przekazuje „La Gazzetta dello Sport”. Otóż hiszpański gigant zaczął poważnie interesować się Alessandro Bastonim z Interu Mediolan.

Reprezentant Włoch cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród gigantów La Ligi. Przez długie miesiące defensor Nerazzurrich był łączony z FC Barceloną. Duma Katalonii jednak wycofała się z wyścigu o transfer i teraz Real Madryt stoi na bardzo dobrej drodze. Negocjacje z mistrzami Serie A jednak nie będą należały do najprostszych.

Inter Mediolan nie ma zamiaru rozstawać się z Alessandro Bastoni. Władze włoskiego klubu zażyczyły sobie olbrzymich pieniędzy za swoją gwiazdę. Mówiło się nawet, że interesuje ich tylko kwota przekraczająca 100 milionów euro. Taka wycena sprawia, że nawet Real Madryt może mieć spory problem z dopięciem transakcji.

Alessandro Bastoni w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Reprezentant Italii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.