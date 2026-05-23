Manchester City – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – Aston Villa: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League będziemy świadkami wyjątkowych scen na stadionie w niebieskiej części Manchesteru. Z kibicami Obywateli pożegna się Pep Guardiola, który z końcem sezonu przestanie trenować Manchester City. Gospodarze postarają się o godne okoliczności i wygraną z Aston Villą. Ta wciąż gra o czwarte miejsce w tabeli, ale może je zająć nawet nie zdobywając punktów w tym pojedynku. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar STS 2,10 Poniżej 3‚5 bramki przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester City – Aston Villa: ostatnie wyniki

Manchester City zdobył w tym sezonie Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W Premier League Obywatele skończą jednak zmagania na drugim miejscu. O utracie szansy na wygranie Premier League przesądził ostatni mecz, w którym Pep Guardiola i spółka tylko zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1:1.

Z podniesienia trofeum i to międzynarodowego cieszyła się ostatnio Aston Villa. Kibice tego zespołu zapewne wciąż celebrują pokonanie 3:0 Freiburga w finale Ligi Europy. W przyszłym sezonie zespół z Birmingham zagra już w Lidze Mistrzów, chociaż nie wiemy jeszcze, na której dokładnie pozycji skończy sezon drużyna Unaia Emery’ego.

Manchester City – Aston Villa: historia

Mecze bezpośrednie tych drużyn należą do interesujących potyczek. Od trzech lat nie mieliśmy ani jednego remisu. Co ciekawe, w każdym z sześciu meczów rozegranych w tym okresie, górą był gospodarz. Tym samym trzykrotnie z sukcesu cieszyli się kibice w Birmingham oraz fani w Manchesterze. Nie inaczej było w tym sezonie, kiedy to Aston Villa pokonała u siebie Manchester City 1:0.

Manchester City – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.28 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Aston Villa, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 9.00. Współczynnik na remis wynosi natomiast 6.10.

Manchester City – Aston Villa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Aston Villi Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Aston Villi 0 Votes

Manchester City – Aston Villa: przewidywane składy

Manchester City: Trafford: Nunes, Stones, Ake, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo; Savinho, Foden, Doku; Marmoush

Aston Villa: Bizot; Bogarde, Lindelof, Mings, Maatsen; Luiz, Onana; Bailey, Rogers, Sancho; Abraham

Manchester City – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Aston Villa odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.