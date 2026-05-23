Sandro Tonali priorytetem transferowym Manchesteru United
Manchester United ma za sobą udany sezon. Drużyna znalazła się na odpowiednich torach po przyjściu Michael Carricka. Anglik będzie wciąż trenerem Czerwonych Diabłów. A klub już ustalił priorytet na nadchodzące letnie okienko. Z informacji przekazanych przez „Daily Express” dowiadujemy się, że główny celem transferowym zespołu z Old Trafford jest Sandro Tonali z Newcastle United.
Temat przeprowadzki reprezentanta Włoch do Manchesteru United przewija się w mediach już od wielu miesięcy. Dopiero niedawno jednak gwiazda Srok jest poważnie traktowana przez władze klubu z Old Trafford. Wychowanek Brescii chce rywalizować na najwyższym poziomie, a Czerwone Diabły zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów. Transfer zatem jak najbardziej wchodzi w grę.
Manchester United jednak nie jest osamotniony w wyścigu po Sandro Tonalego. Włoski pomocnik jest także celem transferowym Arsenalu. Rywalizacja o sprowadzenie reprezentanta Italii zapowiada się niezwykle ciekawie. Zainteresowanie jednak większe wyraża zespół Czerwonych Diabłów.
Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 53 spotkania w koszulce Newcastle United. Wychowanek Brescii zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Włoch może również pochwalić się siedmioma asystami.