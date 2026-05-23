Manchester United wytypował już główny cel transferowy. I zgadza się z tym sam Michael Carrick. Priorytetem Czerwonych Diabłów jest Sandro Tonali z Newcastle United - przekazuje "Daily Express".

Sandro Tonali priorytetem transferowym Manchesteru United

Manchester United ma za sobą udany sezon. Drużyna znalazła się na odpowiednich torach po przyjściu Michael Carricka. Anglik będzie wciąż trenerem Czerwonych Diabłów. A klub już ustalił priorytet na nadchodzące letnie okienko. Z informacji przekazanych przez „Daily Express” dowiadujemy się, że główny celem transferowym zespołu z Old Trafford jest Sandro Tonali z Newcastle United.

Temat przeprowadzki reprezentanta Włoch do Manchesteru United przewija się w mediach już od wielu miesięcy. Dopiero niedawno jednak gwiazda Srok jest poważnie traktowana przez władze klubu z Old Trafford. Wychowanek Brescii chce rywalizować na najwyższym poziomie, a Czerwone Diabły zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów. Transfer zatem jak najbardziej wchodzi w grę.

Manchester United jednak nie jest osamotniony w wyścigu po Sandro Tonalego. Włoski pomocnik jest także celem transferowym Arsenalu. Rywalizacja o sprowadzenie reprezentanta Italii zapowiada się niezwykle ciekawie. Zainteresowanie jednak większe wyraża zespół Czerwonych Diabłów.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 53 spotkania w koszulce Newcastle United. Wychowanek Brescii zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Włoch może również pochwalić się siedmioma asystami.