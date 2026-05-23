Arsenal nie jest osamotniony w walce o transfer Tijjaniego Reijndersa. Pomocnik Manchesteru City może wrócić do Serie A, ponieważ znalazł się na celowniku Juventusu - przekazuje "TuttoMercatoWeb".

Tijjani Reijnders łączony również z Juventusem

Tijjani Reijnders po sezonie może zmienić barwy klubowe. Reprezentant Holandii jest niezadowolony ze swojej roli w Manchesterze City. Na zainteresowanie zawodnik nie może narzekać. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w walce o jego transfer liczy się Arsenal. Ale Kanonierzy nie są osamotnieni w wyścigu. Piłkarz The Citizens jest także pod obserwacją Juventusu, informuje serwis „TuttoMercatoWeb”.

Stara Dama poważnie traktuje możliwość sprowadzenia Tijjaniego Reijndersa. Turyńczycy jednak widzą, że mają małe szanse na powodzenie. A wszystko przez Arsenal. Kanonierzy dysponują większą gotówką i są w stanie zaoferować Holendrowi lepsze warunki finansowe. Bianconeri jednak nie składają broni i włączają się do walki o transfer reprezentanta Oranje.

Manchester City poznał już plany Tijjaniego Reijndersa i ma nie stawać mu na przeszkodzie. The Citizens są gotowi zgodzić się na rozstanie, ale na ich stole musi pojawić się odpowiednia oferta. Sytuacja Holendra zatem raczej nie ulegnie zmianie po rotacji na ławce trenerskiej. Już wiemy, że Pepa Guardiolę na stanowisku trenera zastąpi Enzo Maresca.

Tijjani Reijnders w obecnym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Manchesteru City. Udało mu się zgromadzić na koncie siedem trafień, a także zaliczył osiem asyst.