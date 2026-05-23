Pajor gra o triumf w LM! Znamy składy na wielki finał

17:11, 23. maja 2026
Michał Stompór
 Barcelona - OL Lyonnes to spotkanie w finale Ligi Mistrzów kobiet. Decydujący mecz odbędzie się na Ullevaal Stadion w Oslo. Znamy oficjalne składy na ten pojedynek.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Liga Mistrzów kobiet: Pajor od pierwszych minut w finale

Która drużyna sięgnie po najważniejsze trofeum w kobiecym futbolu klubowym? O zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach walczą Barcelona i OL Lyonnes. Na Ullevaal Stadion w Oslo zmierzą się ekipy, które wygrywały łącznie aż 11 razy. Komu tym razem przypadnie Liga Mistrzów?

Do tej pory Blaugrana i Lwice mierzyły się ze sobą w trzech finałach. Dwukrotnie lepsze okazywały się Francuzki, które wygrywały w 2019 i 2022 roku. Duma Katalonii sięgnęła po wygraną w 2024 roku. Podopieczne Pere Romeu wystąpiły także w decydującym starciu poprzedniej edycji – w Lizbonie musiały uznać wyższość Arsenalu.

W podstawowym składzie Barcy nie zabrakło miejsca dla Ewy Pajor. Reprezentantka Polski jeszcze nie ma w swoim dorobku pucharu za sukces w LM, jednak już pięciokrotnie (2015/16, 2017/18, 2019/20, 2022/23, 2024/25) wzięła udział w finale. Mecz w stolicy Norwegii będzie jej szóstą okazją na triumf.

Barcelona – OL Lyonnes: oficjalne składy na finał Ligi Mistrzów kobiet

Barcelona: Cata Coll – Esmee Brugts, Mapi Leon, Irene Paredes – Ona Battle – Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi – Salma Paralluelo, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen

OL Lyonnes: Christiane Endler – Selma Bacham Ingrid Engen, Wendie Renard, Ashley Lawrence – Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Daelle Melchie Dumornay – Jule Brand, Ada Hegerberg, Vicki Becho

