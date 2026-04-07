Juventus złoży ofertę za pomocnika Man Utd tylko, jeśli awansuje do LM

Juventusu rozważa transfer Manuela Ugarte, który może odejść z Manchesteru United po słabszym okresie. Pomocnik znalazł się na radarze kilku klubów, a jego przyszłość pozostaje otwarta.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus zainteresowany Manuelem Ugarte

Juventus intensywnie analizuje rynek w poszukiwaniu wzmocnień do środka pola. Jednym z głównych kandydatów jest Manuel Ugarte, wyceniany obecnie na około 40 milionów euro. Klub widzi w nim zawodnika, który mógłby wnieść jakość i stabilizację do drugiej linii.

Ugarte trafił do Manchesteru United latem 2024 roku za 50 milionów euro. Od początku miał być ważnym elementem zespołu, jednak nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. W drugim sezonie jego rola znacząco zmalała, a liczba minut na boisku wyraźnie spadła.

W Anglii coraz częściej pojawiają się głosy, że Manchester United powinien zakończyć tę współpracę. Klub rozważa ograniczenie strat i sprzedaż zawodnika już tego lata. Taka decyzja otworzyłaby drogę dla zainteresowanych drużyn z Europy.

Juventus może zaoferować pomocnikowi nowy start, ale kluczowy pozostaje jeden warunek. Klub uzależnia transfer od awansu do Ligi Mistrzów, który ma ogromne znaczenie finansowe. Bez dodatkowych środków realizacja takiego ruchu może okazać się niemożliwa.

Sytuacja w tabeli Serie A nadal jest napięta i każdy mecz ma znaczenie. Juventus walczy o miejsce w czołowej czwórce, a wyniki bezpośrednich rywali mogą wpłynąć na ostateczne decyzje transferowe. Obecnie do upragnionego miejsca traci tylko jedno oczko.

Zainteresowanie Ugarte nie ogranicza się jednak tylko do Juventusu. Galatasaray, Newcastle United oraz Aston Villa również monitorują jego sytuację. Konkurencja może wpłynąć na cenę i tempo negocjacji.