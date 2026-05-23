Crystal Palace – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Crystal Palace – Arsenal: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League zagrają ze sobą zespoły, które na krajowym podwórku nie mają już żadnych celów do zrealizowania. Crystal Palace i Arsenal skupiają się nad zbliżającym się finale europejskich pucharów. Orły spróbują wygrać Ligę Konferencji, a Kanonierzy Ligę Mistrzów. Najpierw zmierzą się jednak ze sobą w niedzielę na Selhurst Park. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,65 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Crystal Palace – Arsenal: ostatnie wyniki

Z perspektywy kibiców Crystal Palace najważniejsze rozgrywki w tym sezonie do Liga Konferencji. Ekipa Olivera Glasnera wywiązała się tam dotychczas z roli jednego z faworytów i awansowała do finału, po wyeliminowaniu w półfinale Szachtara Donieck (5:2 w dwumeczu). Słabiej wygląda dyspozycja w Premier League, gdzie ostatni zwycięstwo udało się zanotować ponad miesiąc temu z Newcastle United (2:1).

Arsenal to zespół, który niełatwo pokonać Sztuka ta udała się Manchesterowi City, który pokonał Kanonierów w Premier League stosunkiem bramek 2:1. Zawodnicy Mikela Artety zareagowali na to doskonale, ponieważ wygrali cztery kolejne ligowe pojedynki i to w dodatku bez straty gola. To wydatnie pomogło im sięgnąć oficjalnie po upragnione mistrzostwo Anglii.

Crystal Palace – Arsenal: historia

Piłkarze Arsenalu pokazali w tym sezonie mistrzowski poziom, który było widać nie tylko w Premier League, gdzie udało im się pokonać Crystal Palace 1:0. Zespoły te zmierzyły się także w Pucharze Ligi Angielskiej. Po niełatwym dla Kanonierów pojedynku wyeliminowali oni Orły w serii rzutów karnych.

Crystal Palace – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.78 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Crystal Palace, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.10. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.75.

Crystal Palace – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Crystal Palace Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Crystal Palace 0 Votes

Crystal Palace – Arsenal: przewidywane składy

Crystal Palace Benitez; Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Lerma, Hughes, Sosa; Sarr, Johnson; Strand Larsen

Arsenal: Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Lewis-Skelly; Madueke, Jesus, Martinelli

Crystal Palace – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Arsenal odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.