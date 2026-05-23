Tottenham Hotspur – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Rodrigo Bentancur

Tottenham – Everton: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League dojdzie do konfrontacji zespołów, które przegrały swój ostatni ligowy mecz. Szczególnie zmobilizowany do spotkanie przystąpi Tottenham, który po końcowym gwizdku może pożegnać się z angielską elitą. Everton najprawdopodobniej zakończy sezon poza europejskimi pucharami, co jest efektem braku zwycięstwa w sześciu ostatnich spotkaniach. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – Everton: ostatnie wyniki

Forma Tottenhamu w ostatnich miesiącach spowodowała, że Koguty musiały bronić się przed spadkiem z Premier League. Zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane, ale londyńczycy zrobili wiele, aby pozostać w elicie. Dwa zwycięstwa i dwa remisy w czterech meczach niweczy częściowo derbowa porażka z Chelsea (1:2). Wciąż nic nie jest tu jednak przesądzone.

Problemu z pokonaniem Chelsea nie miał natomiast Everton. Sztuka ta udała im się 21 marca przed własną publicznością (3:0). Problem polega jednak na tym, że było to ostatnie zwycięstwo Evertonu w Premier League. Od tego czasu bilans tego zespołu to 0-3-3. W minionej kolejce miała miejsce porażka 1:3 z Sunderlandem.

Tottenham – Everton: historia

W ubiegłym roku odbyły się dwa bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn. Gospodarzem obu tych pojedynków był Everton, ale ich przebieg był skrajnie różny. W pierwszej potyczce Tottenham był o krok od zdobycia punktu. Ostatecznie to gospodarze zwyciężyli 3:2. Londyńczycy zrewanżowali się w drugiej konfrontacji, wygrywając aż 3:0.

Tottenham – Everton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Tottenham, o czym świadczy współczynnik 1.90 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Everton, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.45.

Tottenham – Everton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Evertonu Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Evertonu 0 Votes

Tottenham – Everton: przewidywane składy

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Tottenham – Everton: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Everton odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.