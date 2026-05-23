Tottenham Hotspur – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

16:35, 23. maja 2026
Oskar Szatraj
Tottenham - Everton: typy i kursy na mecz 38. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Tottenham – Everton: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League dojdzie do konfrontacji zespołów, które przegrały swój ostatni ligowy mecz. Szczególnie zmobilizowany do spotkanie przystąpi Tottenham, który po końcowym gwizdku może pożegnać się z angielską elitą. Everton najprawdopodobniej zakończy sezon poza europejskimi pucharami, co jest efektem braku zwycięstwa w sześciu ostatnich spotkaniach. Mój typ: remis.

3,45
Remis
*Kursy z 23.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Tottenham – Everton: ostatnie wyniki

Forma Tottenhamu w ostatnich miesiącach spowodowała, że Koguty musiały bronić się przed spadkiem z Premier League. Zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane, ale londyńczycy zrobili wiele, aby pozostać w elicie. Dwa zwycięstwa i dwa remisy w czterech meczach niweczy częściowo derbowa porażka z Chelsea (1:2). Wciąż nic nie jest tu jednak przesądzone.

Problemu z pokonaniem Chelsea nie miał natomiast Everton. Sztuka ta udała im się 21 marca przed własną publicznością (3:0). Problem polega jednak na tym, że było to ostatnie zwycięstwo Evertonu w Premier League. Od tego czasu bilans tego zespołu to 0-3-3. W minionej kolejce miała miejsce porażka 1:3 z Sunderlandem.

Tottenham – Everton: historia

W ubiegłym roku odbyły się dwa bezpośrednie mecze z udziałem tych drużyn. Gospodarzem obu tych pojedynków był Everton, ale ich przebieg był skrajnie różny. W pierwszej potyczce Tottenham był o krok od zdobycia punktu. Ostatecznie to gospodarze zwyciężyli 3:2. Londyńczycy zrewanżowali się w drugiej konfrontacji, wygrywając aż 3:0.

Tottenham – Everton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Tottenham, o czym świadczy współczynnik 1.90 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Everton, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.45.

Tottenham
Remis
Everton
1.90
3.45
3.90
1.92
3.40
4.20
1.86
3.63
3.90
1.92
3.63
4.20
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 maja 2026 00:02

Tottenham – Everton: kto wygra?

Tottenham – Everton: przewidywane składy

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Tottenham – Everton: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Everton odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

