Goncalo Feio poznał decyzję klubu. Już po rozmowach

Goncalo Feio nie będzie najlepiej wspominał pracy w ojczyźnie. Portugalczyk nie zdołał utrzymać Tondeli w krajowej elicie i żegna się z posadą trenera. Potwierdza to Maisfutebol.

Goncalo Feio bez szczęścia w ojczyżnie. Spadek i poważne konsekwencje

W sezonie 2025/26 Goncalo Feio pracował w aż trzech klubach. Rozgrywki rozpoczął w USL Dunkerque, jednak francuskiej ekipy nie poprowadził w ani jednym meczu i rozstał się z nią jeszcze w lipcu. W październiku objął Radomiaka Radom i za sterami Zielonych wytrzymał do 10 marca. Ta przygoda trwała przez dziesięć spotkań.

Jeszcze przed końcem miesiąca 36-latek przyjął propozycję z ojczyzny. Nowym miejscem pracy Portugalczyka została Tondela. Przed trenerem postawiono zadanie utrzymania drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej. W ośmiu meczach Auriverdes wywalczyli tylko osiem punktów i żegnają się z elitą.

Chociaż obie strony nie wykluczały kontynuacji współpracy, to ostatecznie nie wypracowano porozumienia. Goncalo Feio żegna się z ekipą z Estádio João Cardoso, co potwierdza Maisfutebol.

– Gonçalo Feio i kierownictwo klubu z Tondeli spotkali się w celu przygotowania się do nadchodzącego sezonu. Trener przedstawił nawet dokument zawierający propozycje i wytyczne dotyczące krótkoterminowych działań mających na celu powrót do najwyższej ligi, jednak już w sobotę rano strony doszły do wniosku, że istnieją różnice w poglądach na temat dalszej drogi, w związku z czym zdecydowały się na polubowne rozstanie – poinformował David Marques.