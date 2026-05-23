Goncalo Feio poznał decyzję klubu. Już po rozmowach

17:41, 23. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  David Marques (Maisfutebol)

Goncalo Feio nie będzie najlepiej wspominał pracy w ojczyźnie. Portugalczyk nie zdołał utrzymać Tondeli w krajowej elicie i żegna się z posadą trenera. Potwierdza to Maisfutebol.

Goncalo Feio (Sporting CP - CD Tondela)
Obserwuj nas w
Joao Gregorio/ ZUMA Press Wire/ Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio (Sporting CP - CD Tondela)

Goncalo Feio bez szczęścia w ojczyżnie. Spadek i poważne konsekwencje

W sezonie 2025/26 Goncalo Feio pracował w aż trzech klubach. Rozgrywki rozpoczął w USL Dunkerque, jednak francuskiej ekipy nie poprowadził w ani jednym meczu i rozstał się z nią jeszcze w lipcu. W październiku objął Radomiaka Radom i za sterami Zielonych wytrzymał do 10 marca. Ta przygoda trwała przez dziesięć spotkań.

Jeszcze przed końcem miesiąca 36-latek przyjął propozycję z ojczyzny. Nowym miejscem pracy Portugalczyka została Tondela. Przed trenerem postawiono zadanie utrzymania drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej. W ośmiu meczach Auriverdes wywalczyli tylko osiem punktów i żegnają się z elitą.

Chociaż obie strony nie wykluczały kontynuacji współpracy, to ostatecznie nie wypracowano porozumienia. Goncalo Feio żegna się z ekipą z Estádio João Cardoso, co potwierdza Maisfutebol.

– Gonçalo Feio i kierownictwo klubu z Tondeli spotkali się w celu przygotowania się do nadchodzącego sezonu. Trener przedstawił nawet dokument zawierający propozycje i wytyczne dotyczące krótkoterminowych działań mających na celu powrót do najwyższej ligi, jednak już w sobotę rano strony doszły do wniosku, że istnieją różnice w poglądach na temat dalszej drogi, w związku z czym zdecydowały się na polubowne rozstanie – poinformował David Marques.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości