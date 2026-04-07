Juventus przekazał złe wieści ws. Vlahovicia

Dusan Vlahović ponownie doznał kontuzji i nie pomoże Juventusowi w najbliższych tygodniach. Klub przekazał oficjalne informacje po badaniach przeprowadzonych po meczu z Genoą.

Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović znów kontuzjowany, lepsza sytuacja Perina

Juventus potwierdził, że Dusan Vlahović doznał urazu mięśnia łydki. Kontuzja pojawiła się podczas rozgrzewki w drugiej połowie meczu z Genoą. Napastnik przygotowywał się do wejścia na boisko, ale ostatecznie nie wystąpił.

Badania przeprowadzone w J Medical wykazały uszkodzenie o niewielkim stopniu. To jednak oznacza kolejną przerwę dla zawodnika, który dopiero wrócił do gry po długiej rehabilitacji. Wcześniej pauzował przez cztery miesiące po operacji przywodziciela.

Według doniesień przerwa może potrwać od 20 do 30 dni. To poważny problem dla Juventusu w kluczowym momencie sezonu. Napastnik zdążył rozegrać jedynie krótki epizod po powrocie i ponownie musi skupić się na leczeniu.

Dobre wiadomości dotyczą Mattii Perina. Bramkarz opuścił boisko po pierwszej połowie z powodu dyskomfortu w łydce. Badania nie wykazały jednak żadnego uszkodzenia, a jego stan będzie monitorowany na bieżąco.

Juventus przekazał także informacje o Vasilije Adziciu. Młody zawodnik kontynuuje rehabilitację po urazie kostki, którego doznał podczas występów w reprezentacji młodzieżowej Czarnogóry.

