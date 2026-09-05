Arkadiusz Milik na zakręcie. Juventus właśnie wykonał decydujący ruch

20:54, 5. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Romeo Agresti (X)

Arkadiusz Milik znalazł się poza planami Juventusu na sezon 2026/2027. Dziennikarz Romeo Agresti na platformie X przekazał, że Polak nie został zgłoszony do Serie A.

Arkadiusz Milik
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fot. Photo Goal Pix / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik poza planami Juventusu. W klubie zapadła kluczowa decyzja

Arkadiusz Milik nie będzie mógł występować w obecnym sezonie Serie A. Juventus zdecydował się pominąć 32-letniego napastnika przy rejestracji kadry, co jest bardzo mocnym sygnałem w sprawie jego przyszłości w Turynie. Wieści na ten temat ujawnił dziennikarz Romeo Agresti.

Polak od dłuższego czasu nie może przebić się do zespołu. Ostatnie dwa sezony praktycznie całkowicie wypadły mu z kariery z powodu problemów zdrowotnych. W tym okresie zdołał pojawić się na boisku zaledwie dwukrotnie.

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Mimo wszystko początek obecnych rozgrywek dawał jeszcze cień nadziei. Milik znalazł się na ławce rezerwowych podczas spotkań Juventusu z Frosinone i Parmą. Ostatecznie nie zagrał jednak ani minuty, a teraz stało się jasne, że jego sytuacja jest jeszcze trudniejsza.

Decyzja turyńskiego klubu oznacza, że Milik nie może liczyć na występy w Serie A. Wcześniej Juventus nie uwzględnił go również przy zgłoszeniu do Ligi Europy. Tym samym 32-latek został praktycznie całkowicie odsunięty od rywalizacji o miejsce w składzie.

Klub z Turynu pozostawił sobie trzy opcje na środku ataku. Luciano Spalletti może korzystać z Randala Kolo Muaniego, Jeffa Ekhatora oraz Nico Woltemade. Tym samym dla Milika oznacza to bardzo jasny sygnał ze strony władz klubu.

Kontrakt Polaka z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Po najnowszej decyzji coraz głośniej będzie jednak o tym, czy obie strony nie spróbują rozstać się wcześniej.

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