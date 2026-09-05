Barcelona zaproponowała wymianę za gwiazdę Interu

FC Barcelona zainteresowała się Federico Dimarco. Tak bardzo chcieli go ściągnąć latem, że oferowali wymianę zawodników. Jak podaje Sport, do Interu Mediolan miał trafić Alejandro Balde.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Balde za Dimarco. Barcelona liczy na transfer gwiazdy

FC Barcelona miała kilka priorytetów transferowych, których nie udało się zrealizować. Oczywiście chodzi o transfer nowego napastnika, a także środkowego obrońcy. Co prawda, Blaugrana sprowadziła Gabriela Jesusa, lecz ich głównym celem był Julian Alvarez z Atletico Madryt. W kontekście lewonożnego stopera poczynili różne podejścia, ale finalnie skończyło się jedynie na plotkach transferowych.

To, czego im się nie udało osiągnąć, to wymienić lewego obrońcy. W końcówce okna transferowego na wylocie znalazł się Alejandro Balde. Odejście zawodnika do Manchesteru United spaliło na panewce. Natomiast istniał jeszcze jeden scenariusz szczególnie korzystny dla Katalończyków.

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Kataloński dziennik Sport poinformował, że Barcelona próbowała wymienić Balde za gwiazdę Interu Mediolan. Nie jest tajemnicą, że celem mistrza Hiszpanii stał się Federico Dimarco. Wahadłowy reprezentacji Włoch ma za sobą świetny sezon, w którym pobił rekord asyst w lidze i został mvp Serie A. Warto odnotować, że kontrakt piłkarza z Il Biscione wygasa latem przyszłego roku. W sierpniu nie udało się go sprowadzić, ale jego nazwisko jest wysoko na liście życzeń Deco w kontekście kolejnych miesięcy. Na ten moment wciąż nie rozpoczął rozmów kontraktowych z Interem.

Dimarco w poprzednich rozgrywkach zagrał w 47 meczach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 18 asyst.