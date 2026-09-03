Serie A 2026/27 to kolejny sezon wielkich emocji na włoskich boiskach. Juventus, Inter Mediolan, AC Milan, Napoli i AS Roma powalczą o mistrzostwo Włoch. Sprawdź, gdzie oglądać mecze ligi włoskiej w Polsce.

fot. Rokas Tenys / Alamy Na zdjęciu: Serie A

Serie A 2026/27 – gdzie oglądać? Prawa telewizyjne

W sezonie 2026/27 prawa do transmisji Serie A w Polsce posiada Eleven Sports. Nadawca pokazywać będzie mecze ligi włoskiej zarówno na swoich antenach telewizyjnych, jak i za pośrednictwem internetu. Co ważne dla kibiców, prawa do Serie A zostały przedłużone. Eleven Sports będzie transmitować włoską ekstraklasę co najmniej do końca sezonu 2028/29.

Włoska liga pozostaje tym samym jednym z najważniejszych elementów piłkarskiej oferty Eleven Sports. W sezonie 2026/27 w ramówce stacji znajdują się między innymi spotkania Serie A, Bundesligi, Ligue 1 oraz Liga Portugal.

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Serie A – transmisje w TV

Mecze Serie A w sezonie 2026/27 można oglądać na antenach Eleven Sports. W zależności od kolejki i układu spotkań transmisje są rozdzielane pomiędzy poszczególne kanały stacji. Wśród nich znajdują się Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3 oraz Eleven Sports 4.

Aktualne zestawienia transmisji pokazują, że również w sezonie 2026/27 mecze ligi włoskiej trafiają na wspominane wyżej stacje. To szczególnie istotne w przypadku kolejek, w których kilka meczów rozgrywanych jest tego samego dnia. Dzięki kilku antenom kibice mogą śledzić równolegle najważniejsze spotkania.

Serie A – transmisje online

Fani włoskiej piłki nie są ograniczeni do telewizora. Mecze Serie A można oglądać również przez internet za pośrednictwem serwisu i aplikacji Eleven Sports. Platforma Eleven Sports zapewnia dostęp do kanałów Eleven Sports 1-4. Informacja dotycząca aplikacji obejmuje sezon 2026/27.

Transmisje online są dostępne także u operatorów oferujących kanały Eleven Sports, w tym poprzez Polsat Box Go lub Netia Go.

Jak oglądać mecze Juventusu za darmo?

Juventus pozostaje jednym z klubów, których spotkania w Polsce wzbudzają największe zainteresowanie. Turyńczycy regularnie przyciągają uwagę kibiców, a ich mecze można śledzić w ramach transmisji Serie A na Eleven Sports.

Spotkania Juventusu są dostępne zarówno w telewizji, jak i online. Dokładny kanał transmisji zależy od konkretnej kolejki i ramówki Eleven Sports.

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Jak oglądać mecze Interu Mediolan za darmo?

Inter Mediolan również znajduje się w gronie największych atrakcji Serie A. Mecze Nerazzurrich są transmitowane przez Eleven Sports. Kibice mogą korzystać zarówno z kanałów telewizyjnych Eleven Sports, jak i z transmisji internetowych.

W przypadku kilku spotkań rozgrywanych jednocześnie konkretne mecze mogą być przypisane do różnych kanałów stacji.

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Jak oglądać mecze AC Milan za darmo?

AC Milan to kolejny włoski gigant, którego spotkania można oglądać w Polsce w ramach oferty Eleven Sports. Rossoneri są jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Serie A, dlatego ich mecze regularnie pojawiają się w ramówce stacji. Aktualny kanał oraz godzinę transmisji najlepiej sprawdzać przed rozpoczęciem konkretnej kolejki.

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Serie A, transmisje za darmo w STS TV

Kibice mają również możliwość oglądania wybranych spotkań Serie A za pośrednictwem STS TV. Serwis informuje, że udostępnia użytkownikom bezpłatne transmisje wybranych meczów, a włoska ekstraklasa znajduje się wśród rozgrywek objętych tą ofertą. Dostępność transmisji zależy jednak od konkretnego spotkania. Przy wybranych meczach w ofercie STS TV pojawia się oznaczenie informujące o możliwości obejrzenia transmisji.

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Największe hity Serie A 2026/27

Sezon ligi włoskiej tradycyjnie dostarczy wielu spotkań, których nie można przegapić. W centrum uwagi znajdą się między innymi rywalizacje Juventusu, Interu, Milanu, Napoli oraz Romy.

Szczególne emocje powinny towarzyszyć spotkaniom bezpośrednim pomiędzy włoskimi gigantami. Derby d’Italia, Derby della Madonnina czy mecze decydujące o walce o mistrzowski tytuł ponownie będą jednymi z najważniejszych wydarzeń sezonu.

Gdzie oglądać mecze Serie A? Wszystkie mecze Serie A w sezonie 2026/27 są transmitowane w Polsce przez Eleven Sports. Spotkania można oglądać na antenach Eleven Sports, a także online za pośrednictwem serwisu i aplikacji Eleven Sports oraz u wybranych operatorów. Mecze są ponadto dostępne w STS TV w formie bezpłatnych transmisji dla użytkowników posiadających konto. Kto transmituje Serie A w Polsce? Prawami do transmisji Serie A w Polsce dysponuje Eleven Sports. Nadawca przedłużył umowę na włoską ligę i będzie pokazywał rozgrywki co najmniej do końca sezonu 2028/29.

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