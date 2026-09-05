Grabara mógł wcześniej trafić do Juventusu. Udało się za drugim razem

12:52, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Eleven Sports

Kamil Grabara trafił latem do Juventusu. W rozmowie z Eleven Sports ujawnił, że Stara Dama próbowała go już ściągnąć w 2023 roku. Przyznał, że decyzję o transferze do Turynu podjął błyskawicznie.

Kamil Grabara
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara był blisko Juventusu w 2023 roku

Kamil Grabara został bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów polskich piłkarzy w minione lato. Po spadku z Bundesligi zaliczył miękkie lądowanie, ponieważ jego nowym klubem został Juventus. Początkowo bramkarz reprezentacji Polski będzie pełnił funkcję zmiennika Guglielmo Vicario. Można jednak przypuszczać, że jego ambicje są dużo większe i w miarę upływu czasu będzie chciał wygrać rywalizację o miano „jedynki” w drużynie.

W wywiadzie, który transmitowano w Eleven Sports były już bramkarz Wolfsburga został zapytany m.in. o wątek Wojciecha Szczęsnego. Okazuje się, że Grabara rozmawiał z golkiperem FC Barcelony dwukrotnie. Przy okazji ostatniego transferu, ale także w 2023 roku, gdy Stara Dama brała go pod uwagę.

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Oczywiście, rozmawiałem z Wojtkiem Szczęsnym. Zabawne, ale to nie pierwszy raz, gdy rozmawiałem z nim o Juventusie. W 2023 roku również rozważano mnie w kontekście transferu. Rozmawialiśmy o tym dwa razy i na szczęście tym razem udało się wszystko zrealizować – ujawnił Kamil Grabara.

Grabara przyznał, że sposób treningów i podejścia do bramkarzy w Juventusie różni się od tego, z czym miał styczność w innych ligach. W kontekście przeprowadzki do Turynu nie wahał się ani przez moment. Decyzja została podjęta błyskawicznie.

Staram się wszystko chłonąć. Dla mnie to duże wyzwanie, ale także znakomity wybór dla mojej kariery. Mam okazję pracować z niesamowitymi trenerami i piłkarzami. Sztuka bronienia wyglądała zupełnie inaczej w krajach, w których miałem okazję grać. Traktuję to wszystko jako cenną lekcję i szanse na poznanie innej szkoły bramkarzy. To może przynieść mi wiele korzyści i na pewno zostanie ze mną do końca kariery – dodał.

Kiedy usłyszałem o Juventusie, to od tego momentu do transferu minęły chyba dwa dni. To była błyskawiczna decyzja – ujawnił Grabara.

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