Arsenal ruszył po wielkie nazwisko. Inter nawet się nie zawahał

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal spróbował dokonać niemożliwego. Inter zamknął temat w sekundę

Arsenal szukał jeszcze jednego rozwiązania dla swojej ofensywy przed zamknięciem okna transferowego. Jak ustalił „Daily Mail”, stołeczna ekipa niespodziewanie skierowała uwagę w stronę Lautaro Martineza. Argentyńczyk miał być jednym z najbardziej wymagających celów na finiszu mercato.

Według brytyjskiego dziennika Gabriel Heinze, asystent menedżera Arsenalu, skontaktował się na początku ubiegłego tygodnia z argentyńskim napastnikiem. Rozmowa miała dotyczyć potencjalnego przeniesienia się 29-latka do ekipy z Emirates Stadium. Na tym jednak temat praktycznie się zakończył.

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Inter Mediolan nie pozostawił Kanonierom żadnych złudzeń. Włoski klub natychmiast zakomunikował, że Lautaro Martinez nie jest zawodnikiem wystawionym na sprzedaż. Argentyńczyk pozostaje kapitanem zespołu, ma jeszcze trzy lata kontraktu i jest jednym z filarów drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu. „Daily Mail” podkreśla, że Inter nie zamierzał nawet rozważać oferty za swojego napastnika.

Arsenal musiał zatem szukać innych możliwości. Jednym z priorytetów od dłuższego czasu pozostawał Julian Alvarez, jednak ten kierunek również mocno się skomplikował. Kanonierzy mieli zrozumieć, że transfer Argentyńczyka jest praktycznie nierealny, ponieważ sam zawodnik był zdecydowany na przeprowadzkę do Barcelony.

W efekcie Londyńczycy próbowali wykonać desperacki ruch na finiszu okna. W każdym razie zarówno Julian Alvarez, jak i Lautaro Martinez okazali się poza ich zasięgiem. Kapitan Interu nie zmienił klubu.