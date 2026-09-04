Liga Mistrzów znów w otwartym paśmie. TVP ogłosiło ważną decyzję

10:22, 4. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

Liga Mistrzów nadal będzie dostępna w TVP! Jak informuje strona internetowa TVP Sport, Telewizja Polska pokaże w sezonie 2026/27 wybrane mecze elitarnych rozgrywek.

Trofeum Ligi Mistrzów
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Jest decyzja w sprawie Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów nie znika zatem z otwartego pasma. Kibice w Polsce ponownie będą mogli śledzić najważniejsze klubowe rozgrywki Europy bez konieczności posiadania płatnego dostępu. Telewizja Polska porozumiała się z CANAL+, który posiada wyłączne prawa do transmisji Champions League w naszym kraju.

W ramach niewyłącznej sublicencji TVP pokaże 17 spotkań na żywo. Będzie to po jednym wybranym meczu z każdej serii gier, zarówno w fazie zasadniczej, jak i pucharowej. Na antenie znajdzie się również najważniejsze spotkanie całej edycji, czyli wielki finał.

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To nie wszystko. Widzowie otrzymają także cotygodniowy magazyn ze skrótami wszystkich meczów danej kolejki i kompletem zdobytych bramek. Program będzie emitowany w środy po zakończeniu spotkań, a w przypadku trzydniowej pierwszej kolejki w czwartkowy wieczór.

Na emocje dodatkowo liczyć mogą polscy kibice. W kadrach uczestników Ligi Mistrzów znajduje się aż dwunastu polskich zawodników. Są wśród nich między innymi Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie, Piotr Zieliński w Interze Mediolan, Matty Cash w Aston Villi oraz Jan Bednarek i Jakub Kiwior w FC Porto.

Tytułu najlepszej drużyny Europy broni Paris Saint-Germain. Francuski klub w poprzednim finale pokonał Arsenal po rzutach karnych. Szczegółowy terminarz transmisji TVP będzie publikowany przed poszczególnymi kolejkami.

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