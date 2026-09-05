To może zdecydować o hicie Juventus – Milan. Spalletti nie ma wątpliwości

Juventus szykuje się na hit z Milanem, a Luciano Spalletti wie, co będzie kluczowe. Jak sugeruje Sport.sky.it, Turyńczycy muszą dorównać rywalom intensywnością gry.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti ostrzega przed Milanem. Juventus musi zrobić jedno

Juventus w niedzielę wieczorem podejmie AC Milan na Allianz Stadium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Stawką będzie nie tylko komplet punktów, lecz także pokazanie, który z zespołów lepiej odnajduje się w walce o czołowe lokaty Serie A.

Luciano Spalletti przed spotkaniem zwrócił szczególną uwagę na sposób, w jaki drużynę Milanu prowadzi Ruben Amorim. Zdaniem szkoleniowca Juventusu jego rywal szybko odcisnął piętno na zespole i nadał mu wyraźny charakter.

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– Mają trenera z jasnymi pomysłami, który zdołał zbudować silny zespół. Ich styl gry jest już bardzo rozpoznawalny. To trener, który był doceniany już w czasie swojej pracy w Sportingu – przekonywał Spalletti cytowany przez Sport.sky.it.

Trener ekipy z Turynu spodziewa się przede wszystkim bardzo intensywnego spotkania. Medioloańczycy mają jego zdaniem dysponować bronią, która może szczególnie utrudnić życie gospodarzom.

– Milan to bezpośredni, pionowy zespół, który idzie prosto do przodu, z bardzo szybkimi przejściami. Zmuszają do używania silnika o tej samej mocy co oni, w przeciwnym razie ryzykujesz spóźnienie się na kluczowe momenty – zaznaczył Spalletti.

Trener Juventusu nie zamierza jednak pozwolić, aby agresywny styl rywala sparaliżował jego podopiecznych. – Jeśli potrafisz je wcześniej przeczytać, możesz je wykorzystać. Agresję przeciwników należy zawsze wykorzystywać i nie powinna ona wywoływać strachu – podkreślił Włoch.

Spalletti podkreślił również, że Juventus będzie chciał od pierwszych minut pokazać swoje ambicje. – To będzie wspaniały mecz i oczywiście postaramy się zagrać swoją grę, pokazać, że chcemy wygrać – podsumował trener Bianconerich.