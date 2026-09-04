Endrick może odejść z Realu Madryt. Padła konkretna propozycja

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick może trafić do Serie A. Roma planuje ruszyć po piłkarza

Endrick może być jednym z najciekawszych nazwisk zimowego okna transferowego. Brazylijczyk wciąż uchodzi za ogromny talent, ale jego sytuacja w Realu Madryt nie wygląda tak, jak zakładano po transferze z Palmeiras. AS Roma już latem próbowała przekonać Królewskich”do sprzedaży lub wypożyczenia zawodnika, jednak wówczas Jose Mourinho nie zgodził się na jego odejście.

Teraz temat może wrócić ze zdwojoną siłą. Według wieści „Corriere dello Sport” rzymski klub ponownie zamierza ruszyć po 20-letniego napastnika, a jego transfer miał znaleźć się wysoko na liście życzeń dyrektora sportowego Tony D’Amico. Roma chce wykorzystać fakt, że Endrick nie odgrywa obecnie takiej roli w zespole, jakiej oczekiwał po przeprowadzce do Madrytu.

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Brazylijczyk miał również znaleźć się za Carlosem Espim w hierarchii ustalonej przez Mourinho. To może mieć kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Endrick potrzebuje przede wszystkim minut, a Stadio Olimpico może być miejscem, w którym znacznie łatwiej będzie mu je otrzymać.

Co ciekawe, sam zawodnik ma być otwarty na taki scenariusz. Jak wynika z informacji włoskiego dziennika, Endrick miał powiedzieć swoim bliskim, że przeprowadzka do Romy już w styczniu jest realną możliwością.

Real musi zatem zdecydować, czy pozwoli młodemu Brazylijczykowi odejść na kilka miesięcy, czy też Mourinho nadal będzie chciał spokojnie wprowadzać go do zespołu. Dla ekipy z Serie A to może być natomiast okazja na sprowadzenie zawodnika, który wciąż ma ogromny potencjał.