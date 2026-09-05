Gabriel Jesus dostał zielone światło. Barcelona ogłosiła swoją decyzję

FC Barcelona zabierze Gabriela Jesusa na wyjazd do Walencji. Profil klubu na platformie X potwierdził obecność Brazylijczyka w kadrze, co otwiera mu drogę do debiutu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zdecydowała w sprawie nowego napastnika. Jest komunikat

FC Barcelona z nowym napastnikiem w kadrze. Gabriel Jesus może bardzo szybko doczekać się pierwszego występu w barwach Blaugrany. Brazylijczyk znalazł się w kadrze na niedzielne spotkanie z Valencią na Mestalla, zaledwie kilka dni po przeprowadzce z Arsenalu.

29-latek został sprowadzony przez Barcelonę w ostatnim dniu okna transferowego. Napastnik podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2029 roku. Transfer opiewa na mniej więcej 10 milionów euro, a dodatkowo w kontrakcie znalazły się bonusy.

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Barca zdążyła również zarejestrować zawodnika w La Liga. Gabriel Jesus trenował już z nowymi kolegami. Chociaż jego sytuacja fizyczna sprawia, że debiut od pierwszej minuty wydaje się mało prawdopodobny.

Hansi Flick nie wykluczał jednak wcześniej, że Brazylijczyk pojawi się na boisku przeciwko Valencii. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeśli otrzyma szansę, może wejść do gry dopiero z ławki rezerwowych.

Dla Gabriela Jesusa byłby to pierwszy występ w nowych barwach po zakończeniu przygody z Arsenalem. W londyńskim klubie rozegrał 123 spotkania, w których zdobył 32 bramki. Teraz przed nim nowy rozdział i możliwość szybkiego zaprezentowania się kibicom Barcelony.