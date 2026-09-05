Mbappe nie wykorzystał karnego. Ta statystyka zaczyna boleć Real

Kylian Mbappe znów zawiódł z rzutu karnego. Jak podaje "AS", napastnik Realu Madryt ma coraz gorszy bilans jedenastek i po meczu z Betisem problem wrócił ze zdwojoną siłą.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Niepokojący bilans Kyliana Mbappe’a w Realu

Kylian Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego w spotkaniu z Realem Betis, dokładając kolejne pudło do statystyk, które zaczynają wyglądać coraz mniej korzystnie. Francuz pozostaje jednym z najważniejszych zawodników Realu Madryt, ale wykonywanie jedenastek wciąż jest elementem, który potrafi sprawić mu problemy.

Według danych przytoczonych przez „AS”, Mbappe spudłował pięć z 24 rzutów karnych wykonywanych dla Królewskich. Oznacza to skuteczność na poziomie 79,2 procent. Jeszcze gorzej wygląda jego ogólny bilans w karierze klubowej. Napastnik nie wykorzystał 16 z 81 jedenastek, co daje blisko 20 procent nietrafionych prób.

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Powyższe dane wskazują, że w Madrycie takie liczby wypadają szczególnie interesująco na tle poprzednich specjalistów. Cristiano Ronaldo podczas pobytu w Realu spudłował 13 z 92 rzutów karnych. Z kolei Sergio Ramos nie wykorzystał tylko jednej jedenastki na 23 możliwe.

Problem nie jest zatem zupełnie nowy. Mbappe już w swoim pierwszym sezonie w Hiszpanii zmagał się z presją związaną z rzutami karnymi. Nie wykorzystał jedenastek między innymi w spotkaniach z Athletikiem Bilbao oraz Liverpoolem. Wówczas jego seria niepowodzeń mocno odbiła się na pewności siebie.

Carlo Ancelotti zdecydował wtedy o stworzeniu komitetu odpowiedzialnego za wykonywanie rzutów karnych. Mimo kolejnego pudła gwiazdor nadal może liczyć na zaufanie ze strony zespołu. Najnowszy przypadek pokazuje jednak, że jedenastki wciąż pozostają dla Mbappe wyjątkowo niewygodnym tematem.