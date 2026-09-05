Kosmiczny wyczyn Haalanda! Norweg przekroczył kolejną granicę

19:04, 5. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Independent

Erling Haaland po raz kolejny przeszedł do historii. Jak informuje "The Independent", Norweg zdobył 300. bramkę w klubowej karierze, osiągając ten wynik w zaledwie 368 spotkaniach.

Erling Haaland
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

26 lat i już takie liczby! Haaland znów zadziwił świat

Erling Haaland potrzebował zaledwie kilku minut, aby zapisać się w historii podczas spotkania Manchesteru City z Coventry w Premier League. Norweski snajper otworzył i jednocześnie ustalił wynik meczu, a jego trafienie miało wyjątkowe znaczenie. Był to bowiem jego 300. gol na poziomie klubowym.

26-letni napastnik osiągnął tę granicę w imponującym tempie. Na dorobek Haalanda składają się bramki zdobywane jeszcze przed transferem do Anglii. Dla norweskiego Molde zanotował 20 trafień, w barwach Red Bull Salzburg dołożył 29 bramek, natomiast podczas pobytu w Borussii Dortmund strzelił 86 goli.

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Najwięcej bramek Norweg ma oczywiście na koncie jako zawodnik Manchesteru City. Dla zespołu z Etihad Stadium trafił już 165 razy. Kolejny jubileusz tylko potwierdza, jak wyjątkową skutecznością dysponuje jeden z najlepszych napastników obecnej generacji.

Szczególne wrażenie robi tempo, w jakim Haaland osiągnął swój dorobek. 300 klubowych bramek zdobył w zaledwie 368 występach. Oznacza to średnią przekraczającą 0,8 gola na spotkanie.

Trudno zakładać, aby Norweg zamierzał zatrzymać się na tym wyniku. W wieku 26 lat ma przed sobą jeszcze wiele sezonów na najwyższym poziomie. Jeśli utrzyma dotychczasową skuteczność, kolejne historyczne bariery mogą pękać w jego wykonaniu zdecydowanie szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa.

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