Barcelona wywraca wszystko do góry nogami. Tak potraktuje talenty La Masii

FC Barcelona zmienia podejście do La Masii. Jak informuje "SPORT", klub stawia na transfery definitywne młodych graczy, zachowując jednocześnie furtkę do ich powrotu.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona podjęła odważną decyzję. Młodzi piłkarze dostaną nowe życie

FC Barcelona tego lata postanowiła inaczej zarządzać talentami z akademii. Zamiast kolejnych wypożyczeń, które nie zawsze przynosiły oczekiwany efekt, dział sportowy zaczął preferować transfery definitywne. Nie oznacza to jednak całkowitego rozstania z wychowankami.

Jak informuje „SPORT”, klub chce przede wszystkim zachować kontrolę nad dalszym rozwojem zawodników, którzy opuszczają Camp Nou. W umowach pojawiają się w związku z tym klauzule odkupu, procenty od kolejnych transferów oraz inne zabezpieczenia pozwalające Barcelonie reagować, jeśli młody piłkarz zrobi znaczący krok do przodu.

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Powód zmiany strategii jest dość prosty. Hansi Flick ma do dyspozycji szeroką kadrę, a przy dużej konkurencji wielu zawodników La Masii miałoby ograniczone możliwości regularnej gry w pierwszym zespole. W takiej sytuacji kolejne wypożyczenie nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem.

Model zastosowany przy odejściach Jofre Torrentsa, Tommy’ego Marquesa oraz Hectora Forta pokazuje, w którą stronę zmierza Barcelona. Klub pozwala młodym zawodnikom rozpocząć nowy etap kariery, ale jednocześnie zostawia sobie możliwość ich odzyskania lub skorzystania finansowo na ich przyszłym rozwoju.

To rozwiązanie ma jeszcze jeden atut. Odejścia wychowanków przynoszą Barcelonie realne wpływy z transferów, co w obecnej sytuacji finansowej klubu również ma duże znaczenie. La Masia pozostaje zatem źródłem talentów, ale coraz częściej także elementem przemyślanej strategii transferowej.