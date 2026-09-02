Juventus odrzucił pierwszą ofertę FC Porto za Federico Gattiego. Jak przekazał Alfredo Pedulla na platformie X, włoski obrońca może jednak trafić do Portugalii.

fot. Maciej Rogowski / Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek i Kiwior mają powody do niepokoju

Juventus nie przystał na pierwszą propozycję FC Porto dotyczącą Federico Gattiego. Portugalski klub chciał wypożyczyć 27-letniego defensora z opcją wykupu, ale właśnie taka formuła nie odpowiada Starej Damie. Sprawa nie została jednak zamknięta, a ewentualny transfer Włocha może mieć znaczenie również dla dwóch reprezentantów Polski.

Alfredo Pedulla na platformie X poinformował, że Gatti znajduje się na radarze Porto, które szuka rozwiązania wzmacniającego środek defensywy. Sam zawodnik ma być zainteresowany przeprowadzką do zespołu prowadzonego przez Francesco Farioliego. Powód jest prosty, bo w Juventusie jego pozycja w hierarchii obrońców osłabła. W związku z tym potrzebuje miejsca, w którym mógłby regularnie pojawiać się na boisku.

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Taki ruch stworzyłby jednak dodatkową konkurencję w Porto. W klubie występują już Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, a pojawienie się kolejnego doświadczonego środkowego obrońcy mogłoby jeszcze mocniej zaostrzyć walkę o miejsce w podstawowym składzie.

Esclusiva: #Gatti, la #Juventus ha respinto la prima proposta del #Porto sulla formula, ma il difensore vorrebbe andare. Ieri sera ha detto no a un club inglese. Sullo sfondo #Galatasaray e un club arabo. Situazione ancora aperta https://t.co/ej1sOw1xCm — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 2, 2026

Gatti może być dla Porto interesującą opcją także ze względu na swoje warunki fizyczne i profil defensora. Włoski obrońca mierzy około 190 centymetrów, co daje mu atut przy pojedynkach powietrznych i stałych fragmentach gry. Juventus pozostaje otwarty na sprzedaż zawodnika albo wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. To właśnie drugi wariant może być kluczowy w dalszych negocjacjach z przedstawicielami Smoków.

Na stole pozostają również inne możliwości. Gattiego obserwują Galatasaray oraz klub z Saudi Pro League, więc Portugalczycy nie mogą zwlekać w nieskończoność. Okno transferowe w Portugalii zamyka się 5 września.