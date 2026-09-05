Inter był już na deskach. Zieliński z kluczowym podaniem [WIDEO]

Inter Mediolan pokazał charakter
Inter Mediolan znalazł się w bardzo trudnym położeniu, ale nie zamierzał składać broni. SSC Napoli prowadziło na Stadio Giuseppe Meazza już dwiema bramkami i wydawało się, że ma spotkanie pod kontrolą. Końcówka przyniosła jednak zwrot, którego kibice gospodarzy długo nie zapomną.
Długo nic nie zapowiadało takiego scenariusza. Matteo Politano otworzył wynik w 50. minucie, a zaledwie trzy minuty później Rasmus Hojlund podwyższył prowadzenie Neapolitańczyków. Inter musiał zatem ruszyć do odrabiania strat.
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Sygnał do walki dał Lautaro Martinez. Argentyńczyk w 56. minucie zdobył bramkę kontaktową i przywrócił gospodarzom nadzieję. Napoli wciąż było bliżej zwycięstwa, ale z każdą kolejną minutą presja na gościach rosła.
Tymczasem w 82. minucie Inter doprowadził do wyrównania. Marcus Thuram wykorzystał swoją szansę i sprawił, że tryuny na stadionie w Mediolanie eksplodowały z radości. Nerazzurri nie chcieli jednak zadowolić się remisem. Decydujący moment nadszedł w doliczonym czasie gry. Ponownie błysnął Lautaro Martinez, który zdobył swoją drugą bramkę tego wieczoru i przypieczętował spektakularny powrót Interu z wyniku 0:2.
Drużyna Cristiana Chivu rozpoczęła tym samym sezon w wymarzony sposób. Inter ma na koncie komplet dziewięciu punktów po trzech kolejkach Serie A i pokazał, że nawet bardzo trudną sytuację potrafi zamienić w zwycięstwo.
Inter Mediolan – SSC Napoli 3:2 (0:0)
0:1 Matteo Politano 50′
0:2 Rasmus Hojlund 53′
1:2 Lautaro Martinez 56′
2:2 Marcus Thuram 82′
3:2 Lautaro Martinez 90+2′