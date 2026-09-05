Inter był już na deskach. Zieliński z kluczowym podaniem [WIDEO]

Inter Mediolan dokonał niesamowitego powrotu w starciu z SSC Napoli w meczu trzeciej kolejki Serie A. Nerazzurri przegrywali już 0:2, ale odwrócili losy spotkania i wygrali 3:2.

fot. Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan pokazał charakter

Inter Mediolan znalazł się w bardzo trudnym położeniu, ale nie zamierzał składać broni. SSC Napoli prowadziło na Stadio Giuseppe Meazza już dwiema bramkami i wydawało się, że ma spotkanie pod kontrolą. Końcówka przyniosła jednak zwrot, którego kibice gospodarzy długo nie zapomną.

Długo nic nie zapowiadało takiego scenariusza. Matteo Politano otworzył wynik w 50. minucie, a zaledwie trzy minuty później Rasmus Hojlund podwyższył prowadzenie Neapolitańczyków. Inter musiał zatem ruszyć do odrabiania strat.

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Sygnał do walki dał Lautaro Martinez. Argentyńczyk w 56. minucie zdobył bramkę kontaktową i przywrócił gospodarzom nadzieję. Napoli wciąż było bliżej zwycięstwa, ale z każdą kolejną minutą presja na gościach rosła.

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐎𝐃𝐏𝐎𝐖𝐈𝐀𝐃𝐀! 🔥🚨



To podanie 🇵🇱 Piotra Zielińskiego… 🤌 Gospodarze błyskawicznie odpowiadają Napoli! 💣 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Yfte4fceRt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 5, 2026

Tymczasem w 82. minucie Inter doprowadził do wyrównania. Marcus Thuram wykorzystał swoją szansę i sprawił, że tryuny na stadionie w Mediolanie eksplodowały z radości. Nerazzurri nie chcieli jednak zadowolić się remisem. Decydujący moment nadszedł w doliczonym czasie gry. Ponownie błysnął Lautaro Martinez, który zdobył swoją drugą bramkę tego wieczoru i przypieczętował spektakularny powrót Interu z wyniku 0:2.

𝐙𝐑𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈 𝐓𝐎𝐎𝐎𝐎! 🤯 𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐓𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐔! 😱



CO TAM SIĘ DZIEJE! 💥 Brak słów! 💣 Od 0:2 do 3:2. Nerazzurri są nieśmiertelni! 🤩🥊 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/URHnD4jYaW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 5, 2026

Drużyna Cristiana Chivu rozpoczęła tym samym sezon w wymarzony sposób. Inter ma na koncie komplet dziewięciu punktów po trzech kolejkach Serie A i pokazał, że nawet bardzo trudną sytuację potrafi zamienić w zwycięstwo.

Inter Mediolan – SSC Napoli 3:2 (0:0)

0:1 Matteo Politano 50′

0:2 Rasmus Hojlund 53′

1:2 Lautaro Martinez 56′

2:2 Marcus Thuram 82′

3:2 Lautaro Martinez 90+2′