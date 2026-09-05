Wisła Kraków długo przegrywała w Kielcach z Koroną w meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Finalnie uratowała remis (1:1). Biała Gwiazda odpowiedziała na gola Ondreja Lingra.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alan Uryga

Wisła Kraków wyszarpała punkt. Remis w Kielcach

Wisła Kraków wraca z Kielc bez punktów. Biała Gwiazda przegrała z Koroną. Niemniej przez sporą część spotkania miała przewagę w posiadaniu piłki i po stracie gola próbowała przejąć pełną kontrolę nad wydarzeniami. Gospodarze okazali się jednak skuteczniejsi i utrzymali korzystny rezultat do końcowego gwizdka.

Początek należał do Korony. Kielczanie byli aktywniejsi i szybko stworzyli zagrożenie pod bramką Marcela Łubika. Już w siódmej minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka odbiła się od poprzeczki. Wisła jednak z czasem zaczęła odpowiadać. Kacper Duda i Jakub Krzyżanowski próbowali zaskoczyć Xaviera Dziekońskiego. Elie Youan również był blisko wykorzystania dokładnego dośrodkowania Marko Bozicia.

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Tymczasem w 24. minucie gospodarze dopięli swego. Po zamieszaniu w polu karnym Mariusz Stępiński trafił w słupek. Piłka została wybita przed szesnastkę, gdzie dopadł do niej Ondrej Lingr. Czech kapitalnie przymierzył z dystansu i posłał futbolówkę w samo okienko. Bramkarz gości nie miał najmniejszych szans.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖! 😍 𝐎𝐍𝐃𝐑𝐄𝐉 𝐋𝐈𝐍𝐆𝐑! 🎯 Piękne uderzenie z dystansu! Korona prowadzi z Wisłą Kraków!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/5xUw7mkh9B — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 5, 2026

Po przerwie Mariusz Jop zdecydował się na ofensywną zmianę. Angel Rodado zastąpił Jamesa Igbekeme, a Wisła ruszyła po wyrównanie. Najlepszą okazję Krakowianie stworzyli w 54. minucie. Golkiper Złocisto-krwistych nie zdołał złapać uderzenia Kacpra Dudy i wypluł piłkę przed siebie. Jakub Krzyżanowski znalazł się kilka metrów przed bramką, ale zamiast skierować futbolówkę do siatki, fatalnie przestrzelił nad poprzeczką.

To nie był koniec emocji. Chwilę później Wisła doprowadziła nawet do wyrównania, lecz gol Elie Youana nie został uznany. Jordi Sanchez po wcześniejszym złapaniu piłki przez Dziekońskiego kopnął bramkarza Korony, który wypuścił futbolówkę. Sędzia natychmiast przerwał akcję, a decyzję potwierdził VAR.

Ostatecznie jeden błysk Lingra nie wystarczył do zwycięstwa Korona. Wisła miała swoje momenty i w końcówce dzięki Alanowi Urydze wywalczyła cenny punkt na trudnym terenie. Tym samym obie drużyny musiały podzielić się punktami.

Korona Kielce – Wisła Kraków 1:1 (1:0)

1:0 Ondrej Lingr 24′

1:1 Alan Uryga 90+2′