Juventus podjął decyzję w sprawie Milika. To mówi bardzo dużo

10:05, 3. września 2026 13:16, 3. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TuttoMercatoWeb

Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze Juventusu na Ligę Europy. Jak podaje TuttomercatoWeb, klub nie zgłosił Polaka do rozgrywek, co wiele mówi o jego sytuacji.

Arkadiusz Milik
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus skreślił Milika? Padła konkretna decyzja

Arkadiusz Milik znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Juventus zdecydował, że nie umieści go na liście zawodników uprawnionych do gry w Lidze Europy. Informację w tej sprawie przekazało TuttomercatoWeb.

Dla polskiego napastnika to kolejny niepokojący sygnał. Milik od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, a po powrocie do treningów liczył, że ponownie będzie mógł walczyć o miejsce w składzie Starej Damy. Wygląda jednak na to, że jego droga do regularnej gry będzie wyjątkowo trudna.

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Juventus w tym sezonie nie wystąpi w Lidze Mistrzów. W związku z tym udział w Lidze Europy miał być dla zawodników szansą na rywalizację na arenie międzynarodowej. Z takiej możliwości skorzysta natomiast Kamil Grabara, który znalazł się w kadrze.

Milik pozostaje natomiast poza europejską listą Juventusu. To może mieć znaczenie także w kontekście jego dalszej przyszłości w Turynie. Polak w ostatnich miesiącach był łączony z potencjalnym odejściem, ale sam miał być gotowy ponownie podjąć walkę o swoją pozycję.

Juventus w fazie zasadniczej Ligi Europy rozegra osiem spotkań. Na swojej drodze napotka NEC Nijmegen, Celtę Vigo, Rennes, AZ Alkmaar, Omonię Nikozja, Hapoel Beer Szewa, Real Sociedad oraz Ferencvaros. Milik żadnego z tych meczów nie będzie mógł jednak rozegrać.

Dla napastnika sytuacja staje się tym samym coraz bardziej wymagająca. Brak zgłoszenia do europejskich rozgrywek jest kolejnym sygnałem, że odbudowanie pozycji w Juventusie może okazać się dla niego znacznie trudniejsze, niż jeszcze niedawno zakładano.

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