Benzema chce grać w tym klubie za darmo. Byłby to wielki powrót

Karim Benzema jest do wzięcia za darmo. Nie tak dawno rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Al-Hilal. Jak donosi L'Equipe, napastnik chce grać w barwach Olympique Lyon, nie pobierając za to wynagrodzenia. Istnieje jednak problem, który trudno rozwiązać.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema marzy o powrocie do Olympique Lyon

Karim Benzema to jeden z najlepszych napastników na świecie w XXI w. Najlepszy okres w karierze spędził w barwach Realu Madryt, dla którego grał od 2009 do 2023 roku. Łącznie strzelił 354 bramki w 648 meczach. Wygrał m.in. pięć razy Ligę Mistrzów oraz cztery razy mistrzostwo Hiszpanii. Indywidualnie w 2022 roku zdobył Złotą Piłkę, czyli wyróżnienie dla najlepszego piłkarza na świecie w danym roku.

Od trzech lat jest związany z Arabią Saudyjską. Latem 2023 roku podpisał kontrakt z Al-Ittihad, które poprowadził do sensacyjnego mistrzostwa kraju. W styczniu tego roku wymusił transfer do Al-Hilal, lecz spędził w nim zaledwie kilka miesięcy, rozwiązując kontrakt za porozumieniem stron.

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Obecnie francuski piłkarz jest bez klubu, a opcji jest tylko kilka. W grę wchodzi nawet zakończenie kariery. Niemniej jednak dziennik L’Equipe sugeruje możliwy powrót do Europy. Karim Benzema chciałby grać w Olympique Lyon zupełnie za darmo, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

Problem w tym, że jakiś czas temu podpisał umowę z Arabią Saudyjską jako ambasador Saudi Pro League. Kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Właśnie to jest powód, przez który 38-latek nie może związać się z Lyonem nawet roczną umową. Pozostaje mu jedynie dalsza gra na Bliskim Wschodzie.

Benzema to wychowanek Olympique Lyon. W macierzystym klubie grał w latach 2004-2009. Łącznie wystąpił w 148 meczach i strzelił 66 goli.